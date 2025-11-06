JT vadovas: pasauliui gresia moralinė nesėkmė, nepavykus pasiekti 1,5 laipsnio klimato kaitos tikslo

Dešimtys valstybių ir vyriausybių vadovų susirinko Brazilijos Amazonijos regione prieš kitą savaitę numatytas JT klimato derybas, vyksiančias mokslininkams patvirtinus, kad bus peržengta saugesnė Paryžiaus susitarimo riba.
„Mums nepavyko užtikrinti, kad temperatūra pakiltų mažiau nei 1,5 laipsnio Celsijaus“, – sakė A. Guterresas lyderių susibūrime atogrąžų miškuose įsikūrusiame Beleme, Šiaurės Brazilijoje.
„Tai moralinė nesėkmė – ir mirtinas aplaidumas“, bet tai nereiškia, kad vilties nebeliko, pridūrė jis.
JT šią savaitę pareiškė, kad didžiosios ekonomikos nepakankamai greitai mažina planetos atšilimą skatinančią taršą, kad šį šimtmetį būtų išvengta pavojingo pasaulinio atšilimo lygio, tačiau vis tiek galėtų paspartinti veiksmus, kad būtų išvengta pačių sunkiausių klimato kaitos padarinių.
JT Pasaulinė meteorologijos organizacija (PMO) ketvirtadienį pareiškė, kad 2025-ieji bus vieni karščiausių kada nors užfiksuotų metų.
Brazilija tikisi, kad COP30 parodys, jog klimato kaita išlieka svarbiausiu pasauliniu prioritetu, net jei svarbūs tikslai nepasiekiami ir pažanga sulėtėja.
Brazilijos prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva (Luisas Inasiju Lula da Silva) savo kreipimosi į COP30 kalboje teigė, kad langas užkirsti kelią pražūtingai klimato kaitai „sparčiai užsidaro“, ir sukritikavo „ekstremistines jėgas“, pasmerkiančias ateities kartas.
Tikimasi, kad Beleme apsilankys Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas), tačiau kitos didžiosios ekonomikos, įskaitant Kiniją ir Indiją, atsiuntė savo pavaduotojus arba klimato ministrus.
Jungtinės Valstijos klimato kaitos konferencijoje nedalyvauja, JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) klimato kaitą pavadinus visų laikų didžiausia apgavyste.
