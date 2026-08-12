 JT ragina Rusiją panaikinti draudimą karui prieštaraujančiai partijai dalyvauti rinkimuose

JT ragina Rusiją panaikinti draudimą karui prieštaraujančiai partijai dalyvauti rinkimuose

2026-08-12 23:18
BNS inf.

 Jungtinės Tautos trečiadienį paragino Rusiją panaikinti draudimą karui prieštaraujančiai partijai „Jabloko“ dalyvauti rugsėjį vyksiančiuose parlamento rinkimuose.

Partija „Jabloko“
Partija „Jabloko“ / AP nuotr.

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 „Esame giliai susirūpinę dėl to, kad „Jabloko“ – vienai iš seniausių Rusijos politinių partijų – buvo uždrausta dalyvauti rugsėjo mėnesio parlamento rinkimuose“, – teigiama JT Žmogaus teisių biuro pareiškime.

„Raginame valdžios institucijas panaikinti šį draudimą“, – pridūrė biuras.

Rusijos Aukščiausiasis Teismas partijai „Jabloko“ pirmadienį uždraudė dalyvauti artėjančiuose parlamento rinkimuose, patenkinęs vienos prokremliškos nacionalistinės partijos pareikštą ieškinį.

Ukrainos atsakomiesiems smūgiams naftos perdirbimo gamykloms ir elektroninės prekybos sandėliams vis labiau trikdant įprastą rusų gyvenimą, „Jabloko“ tikėjosi sulaukti paramos savo taikos programai, ypač iš jaunų rinkėjų.

Be to, ji siekė pasinaudoti plačiai paplitusiu pasipiktinimu dėl valdžios įvestų interneto ribojimų, kuriais esą siekiama atremti Ukrainos dronų atakas.

„Jabloko“ nariai dėl savo prieštaravimo kariniams veiksmams pastaraisiais metais ėmė sulaukti vis daugiau valdžios dėmesio.

Partijos lyderis Nikolajus Rybakovas naujienų agentūrai AFP sakė, kad baudžiamasis persekiojimas gresia maždaug 40 partijos aktyvistų.

 

 

 

 

Šiame straipsnyje:
jungtinės tautos
partija Jabloko
Rusija
draudimas dalyvauti rinkimuose

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Komentarai

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Komentarai

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Tegu "Jabloko" eina nah ...
1
0
JONAS
Nuo 1918 metu jokiu rinkimu Rusijoje .SSSR. ir vel Rusija nera ....Yra paskirtieji ir nieks nesikeicia iki dabar.
0
-1
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