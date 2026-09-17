JT misija: JAV įtariama karo nusikaltimais Irane, šalyje intensyvėja vyriausybės represijos

Patys iraniečiai, pasak tyrėjų, taip pat susiduria su „šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais“, kuriuos vykdo jų pačių vyriausybė.
Naujausioje ataskaitoje, kuri pirmadienį bus pristatyta Žmogaus teisių tarybai, nepriklausomi tyrėjai paragino 47 šios tarybos nares spausti šalis nutraukti karą, patraukti atsakingus asmenis atsakomybėn už karo nusikaltimus ir suteikti prieglobstį į užsienį bėgantiems civiliams.
Nė viena iš trijų valstybių – Iranas, Izraelis ir JAV – nėra Žmogaus teisių tarybos narė.
„Po vasario 28 dieną įvykdytų JAV ir Izraelio atakų misija nustatė pagrįstų priežasčių manyti, kad JAV įvykdė karo nusikaltimą – vykdė beatodairiškus išpuolius, dėl kurių žuvo ar buvo sužeisti civiliai arba buvo apgadinti civiliai objektai“, – teigė tyrėjai.
„Tarp jų – „Tomahawk“ raketų smūgiai aiškiai atpažįstamai „Shajareh Tayyebeh“ pradinei mokyklai Minabe, kur žuvo daugiau nei 150 žmonių, įskaitant apie 120 mergaičių ir berniukų. Kitas oro smūgis, kurio metu precizinio taikymo raketos išsklaidė volframo granulių debesis virš aiškiai atpažįstamo sporto komplekso ir gyvenamojo rajono Lamerde, pražudė 22 civilius vyrus ir moteris“, – tęsė jie.
Ataskaitoje taip pat teigiama, kad Irano vyriausybės represijos prieš vidaus protestus, prasidėjusius 2025-ųjų pabaigoje dėl kylančių pragyvenimo išlaidų, yra „reikšmingas (...) nusistovėjusio disidentų slopinimo modelio eskalavimas“.
Pažymima, kad Teherano valdžia suintensyvino „represinių įstatymų“, „mirtinos jėgos“ naudojimą bei „mirties bausmės kaip bauginimo ir kontrolės įrankio“ taikymą.
Valstybės saugumo pajėgos žudė protestuotojus visose 31 provincijose. Pranešama, kad tarp aukų buvo mažiausiai 221 vaikas, taip pat buvo puldinėjamos sveikatos priežiūros įstaigos ir sulaikyta dešimtys tūkstančių žmonių, teigiama ataskaitoje.
Nuo 2026-ųjų kovo iki rugpjūčio bent 29 vyrams buvo įvykdytos mirties bausmės po skubotų teismų, susijusių su protestais, o daugiau nei 70 kitų asmenų, įskaitant penkias moteris ir tris berniukus, tebegresia neatidėliotinas mirties bausmės įvykdymas, skelbiama dokumente.
JT tyrėjai paragino Izraelį, JAV ir Iraną „nedelsiant nutraukti karo veiksmus“.
Jie nurodė, kad JT Žmogaus teisių tarybos šalys turėtų „imtis skubių diplomatinių veiksmų siekiant įgyvendinti nuolatinę taiką“ ir užtikrinti, kad tariami tarptautinės teisės pažeidimai, kuriuos įvykdė visos trys šalys, būtų „nepriklausomai ištirti, o atsakingi asmenys patraukti atsakomybėn“.
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