JK sutrikus oro eismo kontrolės sistemai keliautojai susiduria su chaosu

Šis chaosas kilo šalies oro eismo kontrolės tarnybai bandant susitvarkyti su techniniu gedimu.
Orlaivių stebėjimo svetainė „FlightRadar24“ pranešė, kad jau atšaukti 177 trečiadieniui suplanuoti skrydžiai, o dieną prieš tai į JK oro uostus ir iš jų buvo atšaukta 1 300 skrydžių.
Beveik visi pastarieji atšaukti skrydžiai turėjo vykti judriausiame JK Londono Hitrou oro uoste, socialiniame tinkle „X“ rašė „FlightRadar24“.
Nacionalinė oro eismo tarnyba (NATS) nurodė, kad vis dar stengiasi pašalinti sutrikimus, kilusius dėl „sistemos problemos“.
„Tai labai sudėtingas atkūrimo procesas, sukėlęs sunkumų visam aviacijos tinklui, o atsigauti prireiks laiko“, – vėlų antradienio vakarą „X“ įraše teigė NATS.
JK žiniasklaidos priemonės pranešė, kad šalies transporto sekretorė Heidi Alexander (Heidi Aleksander) trečiadienį susitiks su NATS vadovu Martinu Rolfe'u (Martinu Rolfu).
M. Rolfe'as JK kanalui „Sky News“ sakė prisiimantis „visišką atsakomybę“, tačiau atsisakė nurodyti, ar svarstytų galimybę trauktis iš pareigų.
Kiek anksčiau transporto sekretorė H. Alexander socialiniame tinkle „X“ rašė siekianti „užtikrinimo, kad bus pasimokyta iš klaidų, o aviaciją palaikančios sistemos bus tinkamai paruoštos darbui“.
Tačiau „Ryanair“ operacijų vadovas Nealas McMahonas (Nilas Makmahonas) dar kartą paragino atleisti M. Rolfe'ą, apkaltindamas jį tuo, kad jis vėl „pavedė JK keliautojus“.
„Jau gana, JK vyriausybei laikas įsikišti (...) ir paskirti vadovauti asmenį, kuris sugeba atlikti šį darbą“, – pareiškė jis.
„Netiesioginis poveikis“
Hitrou oro uosto atstovai vėlų antradienio vakarą pranešė, kad išvykimai buvo atnaujinti, o dėl „techninės problemos“ oro uostas buvo priverstas sustabdyti atvykimus.
Tačiau buvo įspėta, kad „sutrikimai turėtų tęstis“, o keleivių paprašyta prieš vykstant į oro uostą pasikonsultuoti su savo oro linijų bendrove.
„British Airways“ taip pat įspėjo apie „didžiulį netiesioginį poveikį“ dėl atšauktų skrydžių, kurie paveikė dešimtis tūkstančių jos klientų.
NATS anksčiau teigė, kad pašalino sutrikimus sukėlusį gedimą ir „dirba kaip įmanoma stropiau, kad sumažintų susikaupusių skrydžių skaičių“.
„Žinome, kad tai kelia didžiulį nusivylimą, ir nuoširdžiai atsiprašome“, – socialiniame tinkle „X“ rašė organizacija.
Praėjusių metų liepą jau buvo kilęs oro eismo chaosas dėl techninio gedimo, dėl kurio buvo atšaukta daugybė skrydžių į JK ir iš jos, o tai sukėlė oro linijų vadovų pasipiktinimą.
JK 2023 metais patyrė didžiausią per daugelį metų oro sistemų gedimą, dėl kurio nukentėjo daugiau nei 700 tūkst. keleivių, kai buvo atidėti arba atšaukti šimtai skrydžių.
„Tikras košmaras“
Sveikatos priežiūros darbuotoja Josie Donoghue (Džozi Donogi) sakė, kad Gatviko oro uoste buvo „tikras košmaras“, nes tris valandas praleidusi į Airiją turėjusiame skristi lėktuve ant kilimo ir tūpimo tako ji turėjo išlipti iš jo.
„Išeiti iš to oro uosto buvo tarsi bandymas pabėgti iš Alkatraso“, – sakė ji JK naujienų agentūrai „Press Association“.
Nukentėjo ir Liverpulio, Birmingamo bei Edinburgo oro uostai, o Dublino oro uostas Airijoje pranešė atšaukęs dešimtis skrydžių.
Airijos pigių skrydžių bendrovė „Ryanair“ pranešė, kad sutrikimus patyrė daugiau nei 65 tūkst. jos keleivių, o pati bendrovė atšaukė daugiau nei 50 skrydžių.
„Arsenal“ futbolo klubas, trečiadienį turėjęs žaisti su „Napoli“ UEFA Čempionų lygos rungtynėse Italijos pietiniame mieste, buvo priverstas atšaukti spaudos konferenciją prieš rungtynes, nes komandos skrydis buvo atidėtas.
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