„Visi trys buvo sulaikyti įtarus, kad padėjo užsienio žvalgybos tarnybai, pažeidžiant Nacionalinio saugumo įstatymo 3 straipsnį“, – pranešė policija, pridurdama, kad įtariamieji buvo nuvežti į policijos nuovadą Londone po to, kai buvo suimti Esekso grafystėje.
JK sulaikyti trys asmenys, įtariami šnipinėjimu Rusijai
2025-09-18 14:18
Jungtinės Karalystės (JK) kovos su terorizmu policija pietryčių Anglijoje sulaikė du vyrus ir moterį, įtariamus šnipinėjimu Rusijai, ketvirtadienį pranešė Metropoliteno policija.
JK sulaikyti trys asmenys, įtariami šnipinėjimu Rusijai / Pixabay nuotr.
