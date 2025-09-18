 JK sulaikyti trys asmenys, įtariami šnipinėjimu Rusijai

JK sulaikyti trys asmenys, įtariami šnipinėjimu Rusijai

2025-09-18 14:18
BNS inf.

Jungtinės Karalystės (JK) kovos su terorizmu policija pietryčių Anglijoje sulaikė du vyrus ir moterį, įtariamus šnipinėjimu Rusijai, ketvirtadienį pranešė Metropoliteno policija.

„Visi trys buvo sulaikyti įtarus, kad padėjo užsienio žvalgybos tarnybai, pažeidžiant Nacionalinio saugumo įstatymo 3 straipsnį“, – pranešė policija, pridurdama, kad įtariamieji buvo nuvežti į policijos nuovadą Londone po to, kai buvo suimti Esekso grafystėje.

