JK premjeras: santykiai su ES nėra pakankamai geri

Parlamente kalbėjęs A. Burnhamas teigė, kad kitą mėnesį vyksiantis ilgai lauktas susitikimas bus proga pradėti „rimtą dialogą“ apie „ilgalaikius“ Jungtinės Karalystės ir Europos bloko santykius.
„Išlaikyti status quo Britanijai nėra pakankamai gerai“, – sakė Leiboristų partijos premjeras, tvirtindamas, kad susitarimas, kurį dešiniųjų Konservatorių partija sudarė po to, kai 2016 metais britai nedidele balsų persvara nusprendė išstoti iš ES, nuvylė šalį.
„Dar blogiau – nusigręžti būtų rimtas pareigų nevykdymas. Turime ramiai, blaiviai ir racionaliai pažvelgti į šiandienį pasaulį, kad galėtume apsvarstyti, kas yra geriausia mūsų šaliai“, – pridūrė jis.
Nuo liepos pareigas einantis A. Burnhamas ir Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Antonio Costa (Antoniju Košta) atskirai paskelbė, kad aukščiausiojo lygio susitikimas įvyks Briuselyje lapkričio 20 dieną.
Jis turėjo įvykti šią vasarą, tačiau buvo atidėtas po to, kai Leiboristų partijos parlamentarai nušalino Keirą Starmerį (Kirą Starmerį) ir pakeitė jį A. Burnhamu.
A. Burnhamas teigė, kad šis aukščiausiojo lygio susitikimas „suteikia galimybę pasiekti pažangą dviem esminiais klausimais: Jungtinės Karalystės ekonomikos augimo skatinimo ir neteisėtos imigracijos kontrolės“.
„Mūsų artimiausias prioritetas – užtikrinti sėkmingą aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatą, ir manau, kad po to turėtume pradėti rimtą dialogą dėl įvairių mūsų santykių ilgalaikio modelio variantų“, – kalbėjo premjeras.
„Kiekviename etape svarbiausia bus britų visuomenės nuomonė, ir man aišku, kad šiuo metu viešoji nuomonė palaiko tokį pragmatišką požiūrį, kokį siūlau“, – pažymėjo jis ir pabrėžė, kad nesiūlo naujo referendumo dėl ES.
Abi pusės derasi dėl naujo susitarimo dėl maisto ir gėrimų po „Brexito“, jaunimo judumo programos ir susitarimo dėl apyvartinių taršos leidimų prekybos.
Viena iš kliūčių tapo ES planai „Pagaminta Europoje“, skirti tam tikroms pramonės šakoms apsaugoti.
A. Burnhamas šiuo metu yra susaistytas 2024 metų rinkimus laimėjusios K. Starmerio programos, kurioje atmetama galimybė prisijungti prie muitų sąjungos, grįžti į bendrąją rinką ar leisti atkurti laisvą judėjimą su ES.
Nemanoma, kad jis skelbs visuotinius rinkimus iki 2029 metų.
Opozicijos partijos apkaltino A. Burnhamą bandymu išduoti „Brexito“ balsuotojus, kai jis užsiminė, kad jo centro kairiųjų leiboristų vyriausybė galėtų pasiūlyti narystę bloke kaip vieną iš ateities santykių variantų.
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