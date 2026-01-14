JK: JAV areštuotas tanklaivis įplaukė į Britanijos vandenis

Su Rusijos vėliava plaukiojantis laivas „Marinera“, anksčiau žinomas kaip „Bella-1“, buvo pastebėtas Šiaurės Škotijos vandenyse su JAV pakrančių apsaugos laivu po to, kai praėjusią savaitę buvo sulaikytas Šiaurės Atlante.
„Bella-1“ anksčiau šiandien įplaukė į JK vandenis, kad būtų pakrautas būtiniausiais atsargomis, įskaitant maistą ir vandenį įgulai, prieš tęsiant kelionę“, – trečiadienį pranešė JK vyriausybės atstovas.
JK praėjusią savaitę pranešė, kad rėmė Vašingtoną per JAV operaciją, skirtą sulaikyti tanklaivį Šiaurės Atlante, kurią Maskva pasmerkė.
Gruodį tanklaivio įgula sužlugdė JAV pakrančių apsaugos bandymą patekti į laivą netoli Venesuelos, kur per JAV reidą šį mėnesį buvo nuverstas autoritarinis šalies prezidentas Nicolas Maduro (Nikolas Maduras).
Tačiau Škotijos pirmasis ministras Johnas Swinney (Džonas Svinis) išreiškė nusivylimą, kad apie tanklaivio buvimą Morėjaus įlankoje sužinojo tik iš žiniasklaidos pranešimų.
„Tikėjausi būti anksčiau informuotas apie veiksmus, skirtus priimti tanklaivį Morėjaus įlankoje“, – sakė jis naujienų agentūrai „Press Association“.
„Esu labai susirūpinęs, kad nebuvau informuotas, ir šie klausimai buvo iškelti Jungtinės Karalystės vyriausybei, ir mes bandome gauti informaciją apie tai", – pridūrė jis.
Naujausi komentarai