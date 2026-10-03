„Jis sukasi“ – Šiaurės jūroje

Šią savaitę Vokietijoje atidarytas didžiausias šalyje jūrinio vėjo jėgainių parkas Šiaurės jūroje.
„Investavote į šį vėjo jėgainių parką turėdami aiškią viziją, ir išlaidos buvo patirtos tuo metu, kai rinkos sąlygos šiuo metu nėra lengvos“, – vėjo jėgainių parko atidarymo renginyje kalbėjo Vokietijos aplinkos ministras Carstenas Schneideris.
JAV prezidento Donaldo Trumpo kampanija prieš vėjo energiją sutapo su Vokietijos energetikos politikos pokyčiais, o tai sukėlė neramumų šiame sektoriuje.
Vokietijos energetikos ministrė Katherina Reiche pasiūlė sumažinti subsidijas saulės ir vėjo energijai.
Ji pasisako už naujų dujinių elektrinių statybą, siekiant stabilizuoti elektros tinklą ir kompensuoti atsinaujinančių šaltinių, tokių kaip vėjas ir saulė, nepastovumą.
C. Schneideris teigė, kad Vokietijos tikslas iki 2030 metų patrigubinti jūros vėjo jėgainių galią iki 30 GW tebegalioja.
„EnBW“ generalinis direktorius Georgas Stamatelopulas teigė, kad neapibrėžtumas stabdo plėtrą vėjo energetikos sektoriuje.
„He Dreiht“ yra pirmasis vėjo jėgainių parkas Vokietijoje, įrengtas be valstybės subsidijų už į elektros tinklą tiekiamą elektrą.
„EnBW“ remiasi išskirtinai ilgalaikėmis elektros pirkimo sutartimis su įmonėmis, tarp kurių yra Frankfurto oro uosto operatorė „Fraport“ ir automobilių pramonės tiekėja „Bosch“.
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