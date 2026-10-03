 „Jis sukasi“ – Šiaurės jūroje

„Jis sukasi“ – Šiaurės jūroje

2026-10-03 15:00
BNS inf.

Vėjo jėgainių parke, esančiame 90 kilometrų į šiaurę nuo Borkumo salos, netoli Olandijos sienos, yra įrengtos 64 turbinos, kurių bendra galia siekia 960 megavatų. Vėjo jėgainių parkas, pavadintas „He Dreiht“ (vietos vokiečių tarmėje tai reiškia „jis sukasi“), jo operatorei „EnBW“ kainavo apie 2,4 mlrd. eurų. Čia pagaminta energija bus galima aprūpinti apie 1,1 mln. namų, teigė „EnBW“.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
Projektas: Vokietijoje atidarytas didžiausias šalyje jūrinio vėjo jėgainių parkas Šiaurės jūroje.
Projektas: Vokietijoje atidarytas didžiausias šalyje jūrinio vėjo jėgainių parkas Šiaurės jūroje. / „Scanpix“ asociatyvi nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Šią savaitę Vokietijoje atidarytas didžiausias šalyje jūrinio vėjo jėgainių parkas Šiaurės jūroje.

„Investavote į šį vėjo jėgainių parką turėdami aiškią viziją, ir išlaidos buvo patirtos tuo metu, kai rinkos sąlygos šiuo metu nėra lengvos“, – vėjo jėgainių parko atidarymo renginyje kalbėjo Vokietijos aplinkos ministras Carstenas Schneideris.

JAV prezidento Donaldo Trumpo kampanija prieš vėjo energiją sutapo su Vokietijos energetikos politikos pokyčiais, o tai sukėlė neramumų šiame sektoriuje.

Vokietijos energetikos ministrė Katherina Reiche pasiūlė sumažinti subsidijas saulės ir vėjo energijai.

Ji pasisako už naujų dujinių elektrinių statybą, siekiant stabilizuoti elektros tinklą ir kompensuoti atsinaujinančių šaltinių, tokių kaip vėjas ir saulė, nepastovumą.

C. Schneideris teigė, kad Vokietijos tikslas iki 2030 metų patrigubinti jūros vėjo jėgainių galią iki 30 GW tebegalioja.

„EnBW“ generalinis direktorius Georgas Stamatelopulas teigė, kad neapibrėžtumas stabdo plėtrą vėjo energetikos sektoriuje.

„He Dreiht“ yra pirmasis vėjo jėgainių parkas Vokietijoje, įrengtas be valstybės subsidijų už į elektros tinklą tiekiamą elektrą.

„EnBW“ remiasi išskirtinai ilgalaikėmis elektros pirkimo sutartimis su įmonėmis, tarp kurių yra Frankfurto oro uosto operatorė „Fraport“ ir automobilių pramonės tiekėja „Bosch“.

Šiame straipsnyje:
Šiaurės jūra
vėjo jėgainė
elektra
Vokietija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų