JAV žaislų gamintoja „Mattel“ sukūrė „autistišką“ lėlę Barbę

Barbių serijoje, kurioje 2019 m. pirmą kartą pasirodė lėlės su negalia, jau yra Barbių, vaizduojančių 1 tipo diabetą, Dauno sindromą ir aklumą, sakoma sekmadienį vakare paskelbtame bendrovės pranešime spaudai.
Autizmas yra sudėtingas ir plataus spektro neurologinis raidos sutrikimas. Jo kilmė yra daugialypė, pirmiausia siejama su vyraujančių genetinių ir aplinkos veiksnių deriniu.
„Mattel“ teigia sukūrusi „pirmąją autistišką lėlę Barbę“, vadovaudamasi ASAN rekomendacijomis. ASAN (Autistic Self Advocacy Network) yra neįgaliųjų teisių gynimo organizacija, siekianti lygių teisių ir didesnio matomumo autistiškų asmenų atžvilgiu.
El Segundo (Kalifornija) mieste įsikūrusi žaislų gamintoja teigė, kad ši lėlė sukurta taip, kad „atspindėtų įprastus būdus, kuriais autistiški žmonės patiria, suvokia ir komunikuoja apie pasaulį“.
Kitaip nei tradicinė Barbė, naujoji lėlė turi alkūnės ir riešo sąnarius, todėl ji gali atlikti gestus, kuriuos kai kurie autististiški žmonės atlieka apdorodami jutiminę informaciją ar išreikšdami susijaudinimą, sakoma „Mattel“ pranešime.
Be to, lėlės akys sukurtos taip, kad žvelgtų ne tiesiai, o šiek tiek į šoną, „nes tai atspindi, kaip kai kurie autistiškų asmenų bendruomenės nariai kartais vengia tiesioginio akių kontakto“.
Pasak bendrovės, lėlės komplektuojamos su jutiminio streso mažinimo žaislu, triukšmą slopinančiomis ausinėmis ir planšetiniu kompiuteriu. Ji teigia pažadėjusi 1 000 tokių lėlių padovanoti JAV vaikų ligoninėms, kurios specializuojasi autizmo srityje.
Dabartinės mokslo žinios tiksliai nenurodo visų autizmo priežasčių, dėl to atsirado daugybė klaidingų teorijų, įskaitant tariamas priežastines sąsajas su vakcinomis, besaikiu žiūrėjimu į ekraną ar paracetamolio vartojimu nėštumo metu.
