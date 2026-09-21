JAV televizijos kanalai, palaikydami CNN, nutraukia reportažus apie Trumpą

Televizijos CNN ir MS NOW bei leidinys „Politico“ pateikė ieškinį po to, kai D. Trumpas praėjusią savaitę nurodė jų neįleisti į Baltųjų rūmų kompleksą.
„Šis draudimas yra tiesioginis išpuolis prieš Pirmąją pataisą ir itin akivaizdus mūsų pamatinių konstitucinių principų pažeidimas“, – teismui pateiktuose dokumentuose nurodė žiniasklaidos priemonės.
Netrukus penki didieji JAV televizijos transliuotojai paskelbė, kad, solidarizuodamiesi su CNN, nutraukia bendros žurnalistų grupės („pool“) reportažų iš Baltųjų rūmų rengimą.
Pirmadienį CNN turėjo atlikti Baltųjų rūmų televizijos žurnalistų grupės darbą – pagal rotacijos principą vienas transliuotojas tą dieną filmuoja visų televizijos kanalų vardu.
„Visuomenei gyvybiškai svarbu gauti tikslią ir nepriklausomą informaciją apie savo valdžią. Jokia administracija neturėtų riboti žiniasklaidos priemonės veiklos dėl to, kad nepritaria jos skelbiamai informacijai“, – bendrame pareiškime teigė ABC, CBS, CNN, „Fox News“ ir NBC.
Dėl šio boikoto jungtinė žurnalistų grupė nenušvies D. Trumpo pirmadienio kelionės į Niujorke vykstančią Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją, kur jis turėtų susitikti su daugybe pasaulio lyderių.
D. Trumpas savo pozicijos nepakeitė – 80-metis respublikonas žiniasklaidą pavadino „vėžiu“ ir grėsme nacionaliniam saugumui.
„Baltieji rūmai nepradeda puolimo prieš laisvą spaudą, kurią aš labai branginu, – savo platformoje „Truth Social“ pareiškė D. Trumpas. – Jie pradeda puolimą prieš melagingas naujienas, kurios mūsų mylimose Jungtinėse Amerikos Valstijose išplito kaip vėžys.“
„Grėsmė spaudos laisvei“
D. Trumpas apie draudimą paskelbė penktadienį. Tai tapo reikšminga jau ne vienus metus trunkančių jo išpuolių prieš JAV žiniasklaidą eskalacija, ypač prieš tas žiniasklaidos priemones, kurios kritiškai nušviečia jo ir jo administracijos veiklą.
Šeštadienį CNN, MS NOW ir „Politico“ žurnalistams nebuvo leista patekti į Baltųjų rūmų teritoriją, iš jų buvo atimtos akreditacijos.
Žiniasklaidos priemonės teigė, kad Baltieji rūmai „be jokio įspėjimo ar procedūrų“ panaikino jų žurnalistų akreditacijas, nes „nepritarė mūsų skelbiamai informacijai“.
„Jei tai nebus užginčyta, kils grėsmė spaudos laisvei ir visuomenės teisei į nepriklausomą žurnalistiką be valdžios kišimosi“, – sakoma bendrame jų pareiškime.
Ieškiniu prašoma nedelsiant panaikinti draudimą ir pripažinti, kad juo pažeidžiama JAV Konstitucijos Pirmoji pataisa, užtikrinanti žodžio laisvę.
D. Trumpas išsamiai nepaaiškino, kas paskatino įvesti šį draudimą, tačiau penktadienį Ovaliajame kabinete, atsakydamas į AFP reporterio klausimą, pareiškė, kad tai iš tiesų lėmė „per pastaruosius dvejus metus susikaupę straipsniai“.
„Jie nori mėginti sumenkinti respublikonus ir respublikonų administraciją“, – pridūrė D. Trumpas.
Penktadienį D. Trumpas perspėjo, kad panašus likimas gali ištikti ir kitas žiniasklaidos priemones, tačiau nenurodė, kurias.
Milijardierius, buvusi realybės šou žvaigždė, jau seniai puola žiniasklaidos priemones, kritiškai nušviečiančias jo rinkimų kampanijas ir administracijų veiklą, o spaudą ne kartą yra pavadinęs „liaudies priešu“.
Per abi savo kadencijas D. Trumpas teigė, kad žurnalistai nepakankamai vertina jo pasiekimus. Jis taip pat išsiskyrė iš kitų JAV prezidentų tuo, kad nuolat įžeidinėja jam nepatinkančius žurnalistus tiek asmeniškai, tiek socialiniuose tinkluose.
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