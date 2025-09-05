 JAV sumažino muitus Japonijos automobiliams

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pasirašė įsakymą sumažinti importo muitus Japonijos automobiliams, Vašingtonui pradedant įgyvendinti su Tokiju per derybas pasiektą prekybos susitarimą.

JAV sumažino muitus Japonijos automobiliams / Scanpix nuotr.

Pagal Baltųjų rūmų paskelbtą vykdomojo įsakymo tekstą, Japonijos automobiliams bus taikomas 15 proc. muitas vietoj dabartinio 27,5 proc. dydžio, o muitai daugeliui kitų prekių taip pat bus apriboti iki 15 procentų.

Įsakymas skelbia, kad 15 proc. riba bus taikoma atgaline data prekėms, išsiųstoms į JAV po rugpjūčio 7-osios – datos, kai įsigaliojo didesni muitai dešimtims šalių.

Dideli JAV importo muitai stipriai smogė Japonijai ir jos svarbiam automobilių sektoriui, kuriame yra sukurta apie 8 proc. visų darbo vietų šalyje.

