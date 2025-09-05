JAV sumažino muitus Japonijos automobiliams

Pagal Baltųjų rūmų paskelbtą vykdomojo įsakymo tekstą, Japonijos automobiliams bus taikomas 15 proc. muitas vietoj dabartinio 27,5 proc. dydžio, o muitai daugeliui kitų prekių taip pat bus apriboti iki 15 procentų.
Įsakymas skelbia, kad 15 proc. riba bus taikoma atgaline data prekėms, išsiųstoms į JAV po rugpjūčio 7-osios – datos, kai įsigaliojo didesni muitai dešimtims šalių.
Dideli JAV importo muitai stipriai smogė Japonijai ir jos svarbiam automobilių sektoriui, kuriame yra sukurta apie 8 proc. visų darbo vietų šalyje.
Naujausi komentarai