JAV pasiuntinys neigia planus gerokai sumažinti amerikiečių karių skaičių Europoje

JAV transliuotojas NBC, remdamasis neįvardytais JAV pareigūnais, rugsėjo viduryje pranešė, kad Vašingtonas svarsto galimybę iš Europos išvesti 25 tūkst. ar dar daugiau savo karių.
„Tie pranešimai yra neteisingi“, – sakė JAV ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris (Metju Vitakeris) transliuotojo „Euronews“ organizuotoje gynybos konferencijoje.
„Karo sekretoriaus politikos skyriuje šis planas dar net nėra galutinai parengtas“, – pridūrė jis.
JAV administracija šią vasarą pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą, o tai tarp sąjungininkų pakurstė nuogąstavimus, kad Vašingtonas gali sumažinti savo pajėgas Europos šalyse.
Atliekant peržiūrą taip pat vertinama, kaip JAV pajėgos naudojasi karinėmis bazėmis.
Vašingtonas anksčiau yra kritikavęs Europos šalis už tai, kad jos per Vašingtono karą su Iranu neleido Jungtinėms Valstijoms naudotis jų teritorijoje esančiomis NATO bazėmis.
„Mes tiesiog atliekame labai matematišką, mechaninę analizę, kaip esame išsidėstę pasauliniu mastu, nes turime spręsti pasaulinius iššūkius“, – sakė M. Whitakeris.
Vašingtonas jau ėmėsi veiksmų, siekdamas pakeisti savo karinį buvimą Europoje, kur turi apie 80 tūkst. karių. Gegužę JAV paskelbė, kad iš Vokietijos išves 5 tūkst. karių.
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