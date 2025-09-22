„Kaip sakėme prieš devynias dienas, Jungtinės Valstijos palaiko savo NATO sąjungininkes, susiduriančias su jų oro erdvės pažeidimais. Ir noriu pasinaudoti šia pirmąja proga pakartoti ir pabrėžti, kad Jungtinės Valstijos ir mūsų sąjungininkės gins kiekvieną NATO teritorijos centimetrą“, – sakė ambasadorius Mike'as Waltzas (Maikas Volcas).
JAV pasiuntinys Jungtinėse Tautose pažadėjo „ginti kiekvieną NATO teritorijos centimetrą“
2025-09-22 19:55
Naujasis Vašingtono pasiuntinys Jungtinėse Tautose (JT) pirmadienį per skubų posėdį, sušauktą dėl praėjusį penktadienį Rusijos įvykdyto Estijos oro erdvės pažeidimo, pažadėjo „ginti kiekvieną NATO teritorijos centimetrą“.
Mike Waltzas / Scanpix nuotr.
