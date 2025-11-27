JAV ir Rusijos astronautų įgula išskrido į TKS

Raketa numatytu laiku pakilo iš Rusijos nuomojamo Baikonuro kosmodromo Kazachstane, kad iškeltų į orbitą erdvėlaivį „Sojuz MS-28“ su NASA astronautu Chrisu Williamsu ir dviem rusų kosmonautais Sergejumi Mikajevu bei Sergejumi Kud-Sverčkovu.
Erdvėlaivis su TKS turi susijungti maždaug trys valandos po starto.
Įgula orbitinėje stotyje praleis maždaug aštuonis mėnesius. NASA nurodė, kad tai pirmas kosminis skrydis fizikui Ch. Williamsui ir kariuomenės pilotui S. Mikajevui. S. Kud-Sverčkovas į kosmosą skrenda antrą kartą.
TKS jie prisidės prie NASA astronautų Mike'o Fincke'o, Zenos Cardman ir Jonny Kimo, Japonijos kosmoso agentūros JAXA astronauto Kimiyos Yui ir Rusijos kosmonautų Sergejaus Ryžikovo, Aleksejaus Zubrickio ir Olego Platonovo.
Ch. Williamsas vykdys mokslinius tyrimus ir technologijų demonstracijas, nurodė NASA.
