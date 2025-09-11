JAV džiaugiasi Baltarusijos sprendimu paleisti politinius kalinius

Jungtinės Valstijos ketvirtadienį pasidžiaugė Baltarusijos sprendimu išlaisvinti 52 politinius kalinius per prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pasiuntinio vizitą ir paragino paleisti juos visus.
„Jungtinės Valstijos palankiai vertina tolesnį politinių kalinių paleidimą Baltarusijoje po prezidento Trumpo įsikišimo“, – sakė administracijos pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
„Jungtinės Valstijos toliau dirbs, kad būtų išlaisvinti beveik 1,3 tūkst, likusių politinių kalinių Baltarusijoje“, – pridūrė jis.
