Japonijoje mažėja gyventojų skaičius

Daugelis pramoninių valstybių registruoja sumažėjusį gimstamumą, tačiau ši problema Japonijoje ypač opi. Čia gyventojų skaičius mažėjo 16-us metus iš eilės.
Remiantis Sveikatos ministerijos duomenimis, Japonijoje pernai pirmą kartą registruota mažiau nei 700 000 gimimų. Sparčiai senėjančioje Japonijos visuomenėje pasaulio šviesą išvydo tik 686 061 kūdikis. Ta žemiausias rodiklis nuo duomenų rinkimo pradžios 1899 m.
Japonijos vyriausybės vadovas Shigeru Ishiba neseniai situaciją pavadino „tylia ekstremalia padėtimi“. Jis pažadėjo šeimoms palankesnes priemones, pavyzdžiui, lankstesnį darbo laiką ir nemokamus darželius, kad japonės gimdytų daugiau vaikų.
2024 m. šalyje daugėjo užsienio pilietybę turinčių gyventojų. Pirmą kartą nuo atitinkamos statistikos rinkimo pradžios 2013 m. užsieniečių skaičius pasiekė beveik 3 proc. viso Japonijos gyventojų skaičiaus. Šalis turi palyginti griežtas imigracijos taisykles, tačiau vyriausybė jas palaipsniui švelnina, kad kompensuotų darbo jėgos trūkumą.
