2026-01-02 17:31
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Japonai paprastai garbina savo imperatorių – tačiau per šio viešą pasirodymą Naujųjų metų proga, jo akivaizdoje apsinuogino jaunas vyras.

Japonijos imperatoriaus akivaizdoje apsinuogino vyras / Scanpix nuotr.

Kai imperatorius Naruhitas penktadienį baigė sakyti kalbą iš savo rūmų Tokijuje balkono, vyras, stovėjęs pirmojoje eilėje žemiau esančiame sode, išsirengė nuogai, pranešė japonų žiniasklaida.

Tada nuogalius perlipo užtvarą, tačiau greitai buvo sulaikytas imperatoriškosios gvardijos ir policijos pareigūnų, užklotas antklode ir išvestas. Gvardija komentuoti incidento nenorėjo.

Pasak televizijos stoties TBS, vyras yra maždaug dvidešimties metų. Jis prieš  tai socialiniuose tinkluose paskelbė, kad imperatoriui sakant tradicinį pasveikinimą Naujųjų metų proga ketina pasirodyti nuogas.

Imperatoriškoji šeima Japonijoje neturi politinės galios, tačiau gyventojai ją labai gerbia.

