J. D. Vance‘as įspėjo Izraelį nekritikuoti JAV ir Irano susitarimo

Tarp Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu ir JAV prezidento Donaldo Trumpo tvyrant įtampai, J. D. Vance‘as paragino B. Netanyahu kabineto narius „pabusti ir užuosti tikrąją padėtį“.
„Donaldas J. Trumpas yra vienintelis valstybės vadovas visame pasaulyje, kuris šiuo metu palankiai žiūri į Izraelio tautą, tuo pačiu jis yra ir pasaulinės supervalstybės vadovas“, – per Baltuosiuose rūmuose surengtą spaudos konferenciją žurnalistams sakė J. D. Vance‘as.
„Jei būčiau Izraelio vyriausybės narys, tikriausiai nepulčiau vienintelio galingo sąjungininko, man likusio visame pasaulyje“, – pridūrė jis.
J. D. Vance‘as pagyrė B. Netanyahu už tai, kad asmeniškai nekritikavo susitarimo, tačiau aiškiai pabrėžė milžiniškas karinės pagalbos sumas, kurias Jungtinės Valstijos skiria Izraeliui – savo pagrindiniam sąjungininkui Artimuosiuose Rytuose.
Abi šios šalys vasario 28 d. kartu pradėjo karą prieš Iraną, tačiau D. Trumpas sukritikavo Izraelį už tai, kad šis toliau atakuoja Libaną, keldamas grėsmę, kad susitarimas su Teheranu gali žlugti.
„Per pastaruosius tris mėnesius du trečdaliai jūsų tėvynę saugojusių ir gynusių ginklų buvo pagaminti amerikiečių rankomis ir apmokėti amerikiečių mokesčių mokėtojų pinigais“, – pridūrė J. D. Vance‘as.
„Izraelio problema nėra Donaldas J. Trumpas, ir kiekvienas izraelietis, kuris mano, kad didžiausia jų problema yra Jungtinių Valstijų prezidentas, turi prabusti ir užuosti tikrąją padėtį“, – kalbėjo jis.
Ketvirtadienį paskelbtame interviu dienraščiui „The New York Times“ J. D. Vance‘as tiesiogiai nurodė, kad susitarimas su Iranu sulaukė Izraelio nacionalinio saugumo ministro Itamaro Ben Gviro ir finansų ministro Bezalelio Smotricho kritikos.
„Mano atsakymas jiems turbūt būtų toks: tai ką būtent siūlote jūs? Esate šalis, kurioje gyvena devyni milijonai žmonių. Negalite tiesiog žudyti, kad išspręstumėte visas savo nacionalinio saugumo problemas“, – dienraščiui sakė J. D. Vance‘as.
Pats D. Trumpas vis kritiškiau vertina didelį skaičių žmonių, žuvusių per Izraelio atakas Libane, ypač nukreiptas prieš smogikų grupuotę „Hezbollah“.
„Kai du dronai numušami virš dykumos ir nukrenta nepadarydami jokios žalos, nereikia griauti pastatų Beirute. Jie galėtų elgtis gražiau ir, atvirai sakant, galėtų dirbti geriau“, – trečiadienį spaudos konferencijoje, vykusioje Didžiojo septyneto viršūnių susitikime Prancūzijoje, sakė D. Trumpas.
Ketvirtadienį D. Trumpas paragino Izraelį ir kitas Artimųjų Rytų šalis laikytis paliaubų.
„Tikimės visiško ugnies nutraukimo visuose frontuose, įskaitant Libaną, „Hezbollah“ ir Izraelį. Dėkojame už dėmesį šiam klausimui!“ – savo platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
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