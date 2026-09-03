Izraelio ministras pristatė planą iškeldinti Gazos Ruožo gyventojus

Kalbėdamas artėjant Izraelio parlamento rinkimams jis teigė, kad šiuo planu siekiama, jog pirmaisiais metais iš Gazos Ruožo išvyktų 250 tūkst. palestiniečių, o per kitus šešerius metus – ir likusieji iš maždaug dviejų milijonų gyventojų.
„Tai realistiška“, – sakė I. B. Gviras, tvirtindamas, kad atsirado šalių, kurios yra pasiruošusios priimti Gazos Ruožo gyventojus, tačiau neįvardijo, kurios tai valstybės.
„Turime skatinti Gazos gyventojų emigraciją“, – sakė jis ir pridūrė manantis, kad šis planas nereiškia, jog palestiniečiai bus priversti palikti savo žemę.
Pagal Ženevos konvencijas priverstinis civilių gyventojų iškeldinimas okupuotoje teritorijoje laikomas karo nusikaltimu.
Palestiniečiams bet kokios pastangos išvyti juos iš savo žemės primintų „Nakbą“ – masinį jų perkėlimą kuriant Izraelio valstybę 1948 metais.
Kurstantys I. B. Gviro, kuris yra svarbus premjero Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) dešiniosios koalicijos ministras, komentarai nuolat sulaukia tarptautinio pasmerkimo.
I. B. Gviras teigė, kad jo dešinioji populistinė partija „Žydų galia“ formuojant kitą vyriausybę reikalaus įsteigti „už emigraciją atsakingą ministeriją“, ir pridūrė, kad jo planas yra „pusantrų metų darbo rezultatas ir (...) yra konkretus“.
20 puslapių dokumente, pavadintame „Nacionalinis savanoriškos emigracijos iš Gazos Ruožo darbo planas“, kurio kopiją matė naujienų agentūra AFP, I. B. Gviras teigia, kad jo planas siūlo Izraelio ir palestiniečių konflikto sprendimą.
Nors valdančiosios dešiniosios koalicijos nariai ne kartą pasisakė apie palestiniečių perkėlimą iš Gazos Ruožo, neaišku, ar šie jų pareiškimai virs realybe.
Prieš spalio 27 dieną vyksiančius rinkimus nėra aiškaus favorito, taip pat nėra jokios garantijos, kad šiuo metu valdžioje esančios partijos išliks valdžioje ir po balsavimo.
Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas (Israelis Kacas) trečiadienį pareiškė, kad jo šalis yra pasirengusi planams iškeldinti palestiniečius iš Gazos Ruožo, jei tam pritars Jungtinės Valstijos.
I. Katzas jau kelis mėnesius pasisako už tokią priemonę, pristatomą kaip savanorišką Gazos Ruožo gyventojų emigraciją.
Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų finansų ministras Bezalelis Smotrichas (Bezalelis Smotričas) netgi pasiūlė taikyti šią priemonę palestiniečiams Vakarų Krante, kurį Izraelis yra okupavęs nuo 1967 metų.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), pradėdamas savo antrąją kadenciją, nustebino didžiąją pasaulio dalį, paragindamas visus palestiniečius palikti Gazos Ruožą.
D. Trumpas kalbėjo apie Viduržemio jūros pakrantės teritorijos, nusiaubtos Izraelio bombardavimų po 2023 metų spalio 7 dienos „Hamas“ išpuolio, pavertimą prabangiu kurortu.
Vėliau jis atsisakė šios idėjos, sulaukęs stipraus pasipriešinimo, taip pat ir iš Egipto – vienintelės šalies, be Izraelio, besiribojančios su Gazos Ruožu.
Po precedento neturinčio „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį, per kurį, oficialiais Izraelio duomenimis, žuvo 1 221 žmogus, žydų valstybės smūgiai jau privertė palikti namus didžiąją dalį Gazos Ruožo gyventojų.
Nuo to laiko Izraelio puolimas Gazos Ruože nusinešė mažiausiai 73 470 gyvybių, iš jų daugiau nei 1 330 po ugnies nutraukimo, skelbia „Hamas“ valdoma Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija.
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