Įtampa su JAV: Venesuela surengė karines pratybas

Venesuelos ginkluotosios pajėgos, anot duomenų, netoli pakrantės miesto Cape San Romano atgabeno karinės įrangos, šaudė iš patrankų ir naudojo amfibijas.
Kariuomenė, be to, bandėsi negyvenamos Patoso salos užėmimą netoli sienos su Trinidadu ir Tobagu. Čia buvo naudojami sraigtasparniai ir desantininkai. Karinės pratybos sutapo su vyriausybės nurodymu surengtomis pratybomis, skirtomis pasirengti stichijoms.
JAV prieš maždaug mėnesį išplėtė savo kovos su narkotikais operaciją Karibuose. JAV prezidentas Donaldas Trumpas nusiuntė karo laivus į tarptautinius vandenis prie Venesuelos krantų. Per pakartotines JAV pajėgų atakas prieš spėjamus narkotikų kontrabandininkų laivus iki šiol žuvo keliolika žmonių.
D. Trumpo administracija kaltina Venesuelos kairiųjų nacionalistinių pažiūrų prezidentą Nicolą Madurą vadovaujant narkotikų karteliui ir kvaišalas užtvindant JAV. N. Maduras savo ruožtu JAV karinę operaciją pavadino „didžiausia grėsme“ Lotynų Amerikai per šimtą metų.
