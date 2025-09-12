 Įstatymų leidėjas: Taivano gynybos ministerija siekia gauti specialų 33 mlrd. dolerių finansavimą

Įstatymų leidėjas: Taivano gynybos ministerija siekia gauti specialų 33 mlrd. dolerių finansavimą

2025-09-12 19:45
BNS inf.

Taivano gynybos ministerija planuoja siekti rekordinio 33 mlrd. dolerių (28 mlrd. eurų) specialaus finansavimo, kuris padėtų demokratinei salai apsisaugoti nuo galimos Kinijos invazijos, naujienų agentūrai AFP sakė vienas aukšto rango įstatymų leidėjas.

Įstatymų leidėjas: Taivano gynybos ministerija siekia gauti specialų 33 mlrd. dolerių finansavimą
Įstatymų leidėjas: Taivano gynybos ministerija siekia gauti specialų 33 mlrd. dolerių finansavimą / AP nuotr.

Ministerija rengia specialųjį septynerių metų biudžetą, kurio suma sieks nuo 800 mlrd. iki 1 trln. naujųjų Taivano dolerių (22–28 mlrd. eurų), teigė parlamento Užsienio reikalų ir nacionalinės gynybos komiteto narys Wang Ting-yu (Vang Tingju) iš Taivano prezidento Lai Ching-te (Lai Čingtė) Demokratinės pažangos partijos (DPP) .     

Galutinė suma, kuri būtų įtraukta į specialųjį biudžetą, dar nepatvirtinta, Taivanui tęsiant derybas su Jungtinėmis Valstijomis dėl galimo ginklų pardavimo, šią savaitę interviu AFP sakė Wang Ting-yu.

„Norime sukurti visapusišką gynybos ekologiją, kad apgintume savo šalį“, – sakė Wang Ting-yu, apibūdindamas šiuos planus kaip didžiulį salos savigynos pajėgumų atnaujinimą.

Wang Ting-yu sakė, kad planuose numatyta integruoti Taivano oro gynybos sistemas; įsigyti iš užsienio partnerių pažangesnes technologijas, skirtas mažų dronų, raketų ir raketų aptikimui bei greitam reagavimui į ataką; ir didinti salos pajėgumus gaminti ir saugoti šaudmenis karo atveju.

Taivanui nuolat gresia Kinijos karinė invazija. Pekinas laiko autonominę demokratinę salą savo teritorijos dalimi ir ketina ją kada nors susigrąžinti, prireikus – jėga.

