Išrinktas naujas NATO Karinio komiteto vadovas

Posėdyje Kopenhagoje Vokietijos gynybos vadas C. Breueris buvo išrinktas italų admirolo Giuseppe Cavo Dragone įpėdiniu, pranešė komitetas.
C. Breueris pareigas pradės eiti 2027 m. liepos mėnesį.
Jis nugalėjo Kanados gynybos vadę generolę Jennie Carignan, kuri, jei būtų išrinkta, būtų tapusi pirmąja moterimi, vadovaujančia Kariniam komitetui.
C. Breueris padėkojo kolegoms „už man parodytą pasitikėjimą“.
„Mūsų NATO sąjungininkų gynybos vadų parama man labai daug reiškia. Aljansas susiduria su dideliais iššūkiais – dėl mūsų saugumo ir taikos Europoje bei už jos ribų“, – naujienų agentūrai „dpa“ sakė jis.
Jo, kaip Karinio komiteto pirmininko, užduotis bus suderinti visų valstybių narių pozicijas ir teikti Aljansui esminius karinius patarimus.
„Aš labai gerbiu šią atsakomybę ir labai laukiu, kada galėsiu prisiimti šį sudėtingą ir svarbų vaidmenį ir kartu su mūsų sąjungininkais prisiimti atsakomybę už taiką ir laisvę mūsų Aljanse“, – sakė C. Breueris.
Karinio komiteto pirmininkas, kartu su vyriausiuoju sąjungininkų pajėgų vadu Europoje (SACEUR), laikomas vienu įtakingiausių NATO karinių veikėjų.
Jis yra generalinio sekretoriaus pagrindinis karinis patarėjas ir atlieka tarpininko vaidmenį, per kurį visų NATO sąjungininkų gynybos vadų bendros rekomendacijos perduodamos Aljanso politinių sprendimų priėmimo organams.
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