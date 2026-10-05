Ispanijos premjeras skelbia pirmalaikius rinkimus

„Kad galėtume nuveikti daugiau, turime atnaujinti ir išplėsti žmonių paramą“, – per televiziją transliuotoje kalboje sakė nuo 2018 m. premjero pareigas einantis P. Sanchezas.
Jis pridūrė siekiantis „užsitikrinti gerokai platesnę progresyvią daugumą parlamente“.
ELTA primena, kad Ispanijos parlamentas penktadienį atmetė vyriausybės įstatymų projektus, kuriais siekta numalšinti visoje šalyje vykstančius protestus dėl būsto krizės, kilusius po 87 metų moters iškeldinimo.
Parlamentarų sprendimas atmesti abi priemones sudavė smūgį ministro pirmininko P. Sanchezo centro kairės vyriausybei prieš 2027 m. numatytus visuotinius rinkimus.
„Gėda!“ – šaukė šimtai protestuotojų prie parlamento, kai įstatymų projektai buvo atmesti.
Protestai Ispanijoje vyksta jau daugiau nei savaitę, Madrido centre net įkurta palapinių stovykla. Protestuotojai piktinasi vis sunkiau įkandamu būstu tiek nuomininkams, tiek pirkėjams ir reikalauja skubių veiksmų.
Ilgai besikaupęs nepasitenkinimas prasiveržė po 87 metų Maricarmen Abascal iškeldinimo iš buto Madride, kuriame ji gyveno apie septynis dešimtmečius. Moteris buvo iškeldinta rugsėjo 23 d., bet jos namą valdanti investicinė bendrovė šią savaitę galiausiai atšaukė sprendimą dėl kilusio nepasitenkinimo.
Įstatymų projektuose buvo numatyta automatiškai pratęsti pasibaigusias nuomos sutartis ir pažeidžiamus nuomininkus ginančios priemonės. Taip pat taikytasi į investicines bendroves, pigiai perkančias nekilnojamąjį turtą ir siekiančias iš jo gauti didesnę grąžą.
Projektams nepritarė ir opozicinė konservatorių Liaudies partija bei kraštutinių dešiniųjų „Vox“, tad penktadienį jie buvo atmesti.
Būsto įperkamumas jau daugelį metų yra viena pagrindinių socialinių problemų Ispanijoje, tačiau protestai sustiprėjo po M. Abascal iškeldinimo.
Naujausios visuomenės apklausos rodo, kad opozicinė Liaudies partija lenkia socialistus.
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