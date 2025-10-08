Ispanijos įstatymų leidėjai priėmė įstatymą, nustatantį visišką ginklų embargą Izraeliui

Įstatymų leidėjai šiam dekretui pritarė 178 balsais „už“, o 169 balsavo „prieš“.
Dekretas draudžia bet kokį gynybos medžiagų ir dvejopo naudojimo prekių ar technologijų eksportą į Izraelį ir tokios įrangos importą į Ispaniją.
Taip pat blokuojami prašymai dėl degalų orlaiviams, kurie gali būti naudojami kariniais tikslais, tranzito ir uždraudžiama importuoti prekes, kurių kilmės šalis yra Izraelio nausėdijos okupuotose palestiniečių teritorijose, įskaitant tokių prekių reklamą.
Rugsėjo mėnesį Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas (Pedras Sančesas) paskelbė apie ginklų embargą, kuris yra devynių priemonių paketo, skirto sustabdyti tai, ką jis vadina „genocidu Gazoje“, dalis.
Jis yra vienas iš atviriausių karo Gazos Ruože, kurį Izraelis pradėjo, atsakymas į beprecedentį 2023-iųjų spalio 7-osios palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ išpuolį, kritikų.
Naujausi komentarai