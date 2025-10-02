Ispanijoje teisėjas nurodė surengti teismą korupcijos byloje, kurioje figūruoja premjero žmona

Ilgai trunkantis tyrimas yra vienas iš kelių P. Sanchezo šeimos ir buvusių artimų sąjungininkų bylų, kurios užtraukė jam gėdą ir spaudžia jo mažumos koalicinę vyriausybę.
Teisėjas Juanas Carlosas Peinado (Chuanas Karlosas Peinadas) pradėjo šią sagą 2024 metų balandį, kai ėmėsi tyrimo, kad išsiaiškintų, ar B. Gomez piktnaudžiavo savo, kaip premjero žmonos, padėtimi asmeninėms reikmėms, sulaukęs skundų iš grupių, turinčių ryšių su kraštutiniais dešiniaisiais.
Praėjusią savaitę J. C. Peinado, nurodęs surengti dar vieną B. Gomez teismo procesą dėl įtariamo lėšų pasisavinimo, nutartyje teigė, kad jo preliminarus tyrimas pateisina prisiekusiųjų teismą dėl įtariamos korupcijos privačiame sektoriuje, įtakos naudojimo, lėšų pasisavinimo ir nekvalifikuotos veiklos.
B. Gomez kaltinama piktnaudžiavimu ir lėšų pasisavinimu, susijusiu su programine įranga, naudojama Madrido universitete, kuriame ji dirbo.
J. C. Peinado pirmadienį iškvietė B. Gomez ir dar du įtariamuosius, kad oficialiai įteiktų pranešimą apie jų teismo procesą. Ji gali apskųsti šį sprendimą, ir nuosprendis nebus galutinis.
Atskiras kaltinimas dėl lėšų pasisavinimo grindžiamas klausimu, ar B. Gomez asistentas, padedantis jai kaip premjero sutuoktinei, taip pat padėjo jai dirbti darbą universitete.
B. Gomez neigė padariusi ką nors neteisėto ir jau pateikė skundą dėl teismo dėl lėšų pasisavinimo.
Ministras pirmininkas atmetė kaltinimus jo žmonai ir broliui kaip dešiniųjų, reikalaujančių jo atsistatydinimo, bandymą pakenkti jo vyriausybei.
Praėjusį mėnesį jis pareiškė, kad yra „teisėjų, kurie užsiima politika, ir politikų, kurie bando vykdyti teisingumą“, ir pasmerkė melagingus skundus, kuriuos pateikė kraštutinių dešiniųjų pažiūrų grupės.
Atskiri korupcijos tyrimai įviliojo du buvusius socialistų lyderius – Santosą Cerdaną (Santosą Serdaną) ir buvusį susisiekimo ministrą Jose Luisą Abalosą (Chosė Luisą Abalosą), taip pat premjero jaunesnįjį brolį Davidą Sanchezą (Davidą Sančesą).
Teisinės problemos dar labiau apsunkina mažumos koalicinės vyriausybės, kuriai sunkiai sekasi priimti įstatymus, problemas.
