Ispanijoje po skandalingo senjorės iškeldinimo reikalaujama priimti naujus teisės aktus dėl būsto

Trečiadienį įvykęs Maricarmen Abascal iškeldinimas vėl iškėlė sparčiai augančių būsto kainų problemą į Ispanijos politinių diskusijų centrą prieš 2027 m. vyksiančius visuotinius rinkimus ir padidino spaudimą socialistų ministro pirmininko Pedro Sanchezo vyriausybei imtis veiksmų.
Nuomininkų sąjungos paragino jo mažumos koaliciją per kitą antradienį vyksiantį vyriausybės posėdį patvirtinti priemonių paketą, pavadintą „Maricarmen dekretu“, be kita ko, numatantį automatinį nuomos sutarčių pratęsimą.
Madrido nuomininkų sąjungos teigimu, M. Abascal buvo priversta palikti butą, kuriame gyveno 70 metų, kai nekilnojamojo turto bendrovė įsigijo šį būstą ir padidino nuomos mokestį nuo 500 iki 2 650 eurų per mėnesį.
„Mano namai buvo visas mano gyvenimas, o dabar turiu juos palikti. Tačiau tai nereiškia, kad nustosiu kovoti“, – sakė ji iš ligoninės, kurioje yra nuo trečiadienio, vaizdo įraše, kurį sąjunga paskelbė platformoje „X“.
Madrido nuomininkų sąjungos atstovė Alicia del Rio M. Abascal atvejį pavadino „paskutiniu lašu“ ir pareiškė, kad padėtis tapo „nebepakeliama“.
„Šios pasipiktinimo ir pykčio bangos akivaizdoje klausiame savęs: ar šios šalies politikai sugebės deramai reaguoti?“ – spaudos konferencijoje sakė ji.
Nuo 2018 m. valdžioje esantis P. Sanchezas patiria spaudimą dėl būsto problemos, taip pat ir iš kai kurių savo paties rėmėjų, o po M. Abascal iškeldinimo Madride ir kituose miestuose reguliariai vyksta protestai.
Dėl kylančių kainų ir mažėjančios gyventojams prieinamų būstų pasiūlos kaltinama trumpalaikė turistinė nuoma, pavyzdžiui, per „Airbnb“, ir investiciniai fondai.
Pastaraisiais metais Ispanija ėmėsi priemonių, kuriomis siekiama didinti įperkamo būsto pasiūlą ir riboti nuomos kainų augimą, tačiau būsto išlaidos tebėra svarbi politinė ir socialinė problema.
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