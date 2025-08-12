Ispanijoje išardyta grupė, vedusi dvasines stovyklas su haliucinogeninių medžiagų vartojimu

Įtariama, kad ši grupė veikė pietrytiniame Pedregero mieste esančioje viloje, o už kelių dienų viešnagę stovykloje prašydavo daugiau kaip 1 tūkst. eurų.
Policija nurodė, kad viešnagės metu svečiams buvo siūlomas ajahuaskos gėrimas, sukeliantis haliucinacijas, San Pedro kaktusas ir varlių nuodai.
„Išvykos vykdavo grupėmis, kurias sudarydavo iki dvidešimties dalyvių, o „astralinių kelionių“ metu jais rūpinosi šeši organizacijos darbuotojai“, – sakoma Ispanijos civilinės gvardijos išplatintame pranešime.
Civilinė gvardija taip pat pasidalijo nuotraukomis, kuriose matyti didelis kambarys su keliais čiužiniais, vandens buteliukais, servetėlių dėžutėmis ir gitara, atremta į sieną.
Pasak policijos, grupė per savaitę surengdavo kelias tokias dvasines stovyklas, tačiau neturėjo jokių papildomų priemonių tam atvejui, jei kuris nors iš dalyvių pasijustų blogai.
Priduriama, kad praėjusiais metais ši grupė gavo šimtus tūkstančių eurų nedeklaruotų pajamų.
Grupė reklamavo savo dvasines stovyklas, žadėdama „mistinius“ potyrius ir naudą sveikatai, ir sulaukė daug klientų iš viso pasaulio, daugiausia iš Europos.
Policija sulaikė du vyrus ir moterį, kurie, kaip įtariama, vadovavo šiai grupei. Ji taip pat nurodė, kad pradėjo tyrimą dėl dar penkių asmenų, kurie, kaip manoma, šiose stovyklose veikė kaip dvasiniai vadovai.
Jiems pateikti kaltinimai prekyba narkotikais, pinigų plovimu ir nusikalstamu susivienijimu.
Pareigūnai iš jų vilos konfiskavo 11 litrų ajahuaskos gėrimų, 117 haliucinacijas sukeliančių San Pedro kaktusų augalų ir kelis butelius gėrimų su Amazonės varlių odos išskyromis.
Anot policijos, visos šios substancijos „gali turėti nenuspėjamą ir pavojingą poveikį“.
