Įsilaužta į Rusijos „nenulaužiamą“ elektroninio balsavimo sistemą

Programišių grupė „CikLeak“ teigia, kad jos taikiniu buvo infrastruktūra, kuri priklauso Rusijos CRK ir jos rangovams, įskaitant valstybės kontroliuojamą telekomunikacijų milžinę „Rostelekom“ bei jos patronuojamą įmonę „Cifrotech“, dalyvaujančią kuriant elektroninio balsavimo sistemą „GAS Elections 2.0“.
„Mes įsilaužėme į Rusijos CRK infrastruktūrą ir atsisiuntėme slaptus dokumentus bei vidinius kūrėjų pokalbius, gavome serverių konfigūraciją, slaptažodžius ir daug daugiau“, – grupė paskelbė internete.
„CikLeak“ paskelbė, kad jos tikslas buvo ne sutrikdyti balsavimą, o, jos teigimu, atskleisti esamas spragas, galinčias leisti valdžiai manipuliuoti elektroninio balsavimo rezultatais.
Programišiai taip pat paragino rusus balsuoti balsavimo vietose, o ne elektroniniu būdu.
Kaip pranešė „Kyiv Post“, įtariamas įsilaužimas įvyko praėjus vos keliomis valandomis po to, kai CRK pirmininkė Ella Pamfilova ir Rusijos skaitmeninės plėtros viceministras Olegas Kačanovas komisijos posėdžio metu aptarė sistemos saugumą.
E. Pamfilova anksčiau elektroninio balsavimo sistemą apibūdino kaip „nenulaužiamą“.
Rusijos nepriklausomas naujienų portalas „Important Stories“ paskelbė peržiūrėjęs grupės „CikLeak“ paskelbtus duomenis ir įsitikino jų autentiškumu, tačiau pridūrė, kad nutekintų duomenų svarbą dar reikia nepriklausomai patvirtinti.
Informacija apie įsilaužimą į CRK sistemas pasirodė tuo metu, kai Rusijoje rengiamasi rugsėjo 18–20 d. įvyksiantiems nacionalinio parlamento – Valstybės Dūmos – rinkimams didelės politinės kontrolės sąlygomis.
Aukščiausiasis Teismas anksčiau uždraudė liberalų partijai „Jabloko“ – vienintelei registruotai partijai, viešai pasisakančiai prieš Rusijos karą Ukrainoje – dalyvauti rugsėjo mėnesį vyksiančiuose parlamento rinkimuose.
Rusija taip pat nepakvietė rinkimų stebėtojų iš Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO).
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