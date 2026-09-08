Įsigalioja Kanados atsakomieji muitai amerikietiškoms prekėms

Paskelbti 15 proc., 25 proc. ir 50 proc. muitai taikomi 27,6 mlrd. JAV dolerių vertės importui iš Jungtinių Valstijų, apimant plieno ir aliuminio gaminius, taip pat pieno produktus, pavyzdžiui, sūrį. Tačiau Kanada iš pradinio sąrašo išbraukė kai kuriuos jūros gėrybių produktus.
Tokių priemonių Otava ėmėsi praėjus kelioms savaitėms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė 50 proc. muitus panašios vertės Kanados prekėms dėl to, ką Vašingtonas laiko „diskriminaciniu elgesiu“ JAV alkoholio, automobilių ir pieno sektorių atžvilgiu.
JAV muitai taikomi tokiems produktams, kaip ledo ritulio lazdos ir cementas, o tai daro poveikį maždaug 5,5 proc. Kanados eksporto į Jungtines Valstijas.
Pirmadienį D. Trumpas pagrasino šalyje uždrausti parduoti Kanados bendrovės „Bombardier Aviation“ gaminamus lėktuvus, jei Kvebeke įsikūrusi lėktuvų gamintoja neperkels gamybos į JAV.
„Daugiau nebus jokių „Bombardier“ pardavimų Jungtinėse Valstijose!“ – didžiosiomis raidėmis savo socialiniame tinkle „Truth Social“ pranešė D. Trumpas, nors ir nenurodė, kaip ketina tai padaryti.
Vidaus maršrutais skraidančios JAV kompanijos savo parkuose turi tūkstančius „Bombardier“ orlaivių. Pirmadienį paskelbtame pareiškime Kanados įmonė pabrėžė, kad ji sukūrė „dešimtis tūkstančių darbo vietų visose Jungtinėse Valstijose“, o „tiesioginis užimtumas“ užtikrinamas daugiau nei dvidešimtyje valstijų, įskaitant Kanzasą, Teksasą, Arizoną ir Kaliforniją.
Įmonė taip pat pažymėjo, kad kasmet tiekėjams išleidžia daugiau nei 2,5 mlrd. JAV dolerių, ir teigė, kad jos tiekimo grandinę „sudaro maždaug 2800 JAV įmonių 47 valstijose“.
„Bombardier“ vertina puikų bendradarbiavimą su JAV įmonėmis ir savo darbuotojais JAV“, – teigiama bendrovės pranešime.
JAV muitai kelia nedidelę neigiamą riziką Kanados ekonomikai apskritai, tačiau analitikai pažymi, kad jie daro didesnį poveikį centrinės Kanados gamybos sektoriui.
Šalių derybos nutrūko rugpjūčio 21 d. po kelias dienas trukusių susitikimų Vašingtone. Kanados ministras pirmininkas Markas Carney tuomet pareiškė nusprendęs sustabdyti prekybos derybas.
Tuo metu jis teigė, kad D. Trumpo administracijos sąlygos galiausiai buvo nepriimtinos, ir pridūrė, kad JAV derybininkai paskutinę akimirką įvedė apribojimus Kanados prekybos susitarimams su kitomis šalimis. Nuo to laiko Otava ir Vašingtonas derybų neatnaujino ir toliau keičiasi kandžiomis replikomis.
Paklaustas, ar abi pusės yra įsitraukusios į prekybos karą, JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas rugpjūčio 31 d. kanalui CNBC teigė, kad, jo nuomone, neįmanoma įsitraukti į „akis už akį“ kovą su šalimi, kuri yra 13 kartų didesnė.
Tuo metu Kanados premjeras pabrėžė, kad abi pusės galės diskutuoti, „kai amerikiečiai nustos kurti memus“ ir pradės elgtis rimtai.
Rugpjūčio mėnesį D. Trumpas taip pat pasirašė įsaką, kuriuo Ontarijo ežeras, esantis prie sienos su Kanada, pervadino „Amerikos ežeru“. Tai sukėlė pasipiktinimą Kanadoje, kur D. Trumpo priešiškumas išprovokavo patriotizmo bangą.
Beveik 60 proc. Kanados importo sudaro prekės iš Jungtinių Valstijų. Šalis apie 70 proc. savo produkcijos eksportuoja į kaimyninę šalį.
Naujausi komentarai