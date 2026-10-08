Iranas svarsto JAV atsakymą į pasiūlymą užbaigti karą

A. Araghchi socialiniame tinkle „Telegram“ rašė, kad Teheranas pateikė Vašingtonui septynių dienų planą ir sulaukė atsakymo. Pasak ministro, Iranas ketina į jį atsakyti per artimiausias kelias dienas.
Irano ir JAV taikos derybos jau kelis mėnesius yra įstrigusios aklavietėje.
Žiniasklaidos pranešimais, Iranas pateikė JAV pasiūlymą, pagal kurį, įvykdžius tam tikras sąlygas, per septynias dienas būtų galima vėl atverti Hormuzo sąsiaurį.
Kaip pranešė „The Financial Times“, A. Araghchi šį pasiūlymą pristatė Niujorke, Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos kuluaruose.
Tuo metu „Axios“ ir „NBC News“ pranešė, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija svarsto galimybę surengti naujus smūgius Iranui. Plataus masto karinės operacijos gali būti atnaujintos dar prieš lapkričio 3 d. vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus, kuriuose spręsis, kas kontroliuos Kongresą.
Remdamiesi su diskusijomis susipažinusiais šaltiniais, abu leidiniai pranešė, kad sprendimas kol kas nepriimtas.
Pasak „NBC News“, praėjusią savaitę JAV prezidento D. Trumpo nacionalinio saugumo komandos nariai per susitikimą Kemp Deivide, Merilando valstijoje, aptarė strategiją Irano atžvilgiu. Po šio susitikimo kariuomenė parengė naujų veiksmų variantų, kuriuos prezidentas galėtų apsvarstyti.
„Axios“ duomenimis, atnaujinus karines operacijas, veikiausiai būtų surengti masiniai energetikos objektų, infrastruktūros ir branduolinių objektų bombardavimai.
Karas JAV yra itin nepopuliarus, o smarkiai išaugusios pragyvenimo išlaidos ir degalų kainos dar labiau apsunkina Respublikonų partijos kandidatų padėtį prieš kadencijos vidurio rinkimus.
Praėjusį mėnesį D. Trumpas pareiškė manantis, kad JAV ir Iranas susitars po rinkimų. Jis teigė, kad Iranas laukia, kol paaiškės, kaip jam seksis rinkimuose.
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