Internete – nauja pramoga: siūlo patirti apsipirkimo jaudulį neišleidus nė cento

Vadinamosios dopamino svetainės imituoja visą apsipirkimo internetu patirtį – nuo naršymo ir atsiliepimų skaitymo iki krepšelio užpildymo ir pristatymo sekimo. Vis dėlto tuo apsipirkimas ir baigiasi – prekės iš tikrųjų neįsigyjamos, o siuntinys į namus taip ir neatkeliauja.
Tokia tendencija, atsiradusi Pietų Korėjoje ir sulaukusi tarptautinio dėmesio, pateikiama kaip alternatyva žmonėms, bandantiems pažaboti impulsyvius išlaidavimo įpročius, rašo leidinys „Newsweek“.
Svetainės sukurtos taip, kad atrodytų beveik identiškai tikroms el. prekybos platformoms. Vartotojai gali dėti prekes į virtualų krepšelį, įvesti pristatymo adresą ir užbaigti atsiskaitymo procesą.
Tiesa, pinigai nuo banko sąskaitos nenuskaitomi, o siuntinys nepristatomas.
Apsipirkimo džiaugsmas
Ekspertų teigimu, žmonės dažnai daugiau džiaugsmo patiria svajodami apie būsimą pirkinį ir jo laukdami, nei jį turėdami.
Tyrimai rodo, kad kompulsyvų apsipirkimą gali skatinti tie patys smegenų mechanizmai, kurie susiję su motyvacija ir atlygiu, o svarbų vaidmenį juose atlieka dopaminas.
„Tikrasis džiaugsmas dažnai kyla iš laukimo“, – žurnalui „Time “ sakė klinikinė psichologė Thea Gallagher.
Tai reiškia, kad laikotarpis tarp užsakymo pateikimo ir pirkinio gavimo gali būti emociškai naudingesnis nei pats produktas.
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