Į karų dominuojamą BRICS viršūnių susitikimą Indijoje atvyko Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas

Šiame susitikime, kaip tikimasi, dominuos karai Artimuosiuose Rytuose ir Ukrainoje, taip pat ekonominiai iššūkiai.
Indijos diplomatinių šaltinių teigimu, V. Putinas ir Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas (Masudas Pezeškianas) turėjo surengti derybas su Indijos premjeru Narendra Modi (Narendra Modžiu), o Kinijos prezidentas Xi Jinpingas (Si Dzinpingas) taip pat ketina susitikti su juo dviejų dienų susitikimo paraštėse.
V. Putinas atvyko į Palamo karinių oro pajėgų bazę Naujajame Delyje, kur jį pasitiko Indijos valstybės ministras užsienio reikalams Kirti Vardhanas Singhas (Kirtis Vardhanas Singhas), rodo Rusijos naujienų agentūros „Ria Novosti“ transliuoti kadrai.
Kinijos lyderiui Xi Jinpingui tai bus pirmasis vizitas Indijoje nuo 2019 metų, žymintis didžiausią iki šiol žingsnį atsargiame santykių šilime tarp kaimyninių varžovių, praėjus šešeriems metams po mirtino karinio susidūrimo palei jų ginčijamą Himalajų sieną.
Branduolinį ginklą turinčių Azijos milžinių ryšiai pastaruoju metu vėl šiltėja, palaipsniui atnaujinami skrydžiai, vizų išdavimas ir aukšto lygio kontaktai.
Tačiau gilus nepasitikėjimas išlieka, o jų ginčijama siena, didėjantis prekybos deficitas ir strateginė konkurencija vis dar apsunkina ryšius.
„Lūžio linija“
Besišypsančio N. Modi plakatai puošia Naujojo Delio gatves, sveikindami lyderius, o sostinėje dislokuotos gausios saugumo pajėgos ir įvesti platūs eismo ribojimai centriniuose rajonuose. Sostinės policija paragino žmones būti kantrius ir bendradarbiauti.
BRICS buvo įkurta 2009 metais kaip forumas didžiosioms kylančioms ekonomikoms, siekiančioms didesnės įtakos Vakarų galybių dominuojamose institucijose.
Nuo to laiko grupė išsiplėtė ir dabar jai priklauso Iranas, Saudo Arabija bei Jungtiniai Arabų Emyratai – trys šalys, užimančios labai skirtingas pozicijas dėl karo, kurį vasarį pradėjo JAV ir Izraelis.
„Persijos įlankos konfliktas šį kartą bus pagrindinė lūžio linija BRICS viršūnių susitikime“, – sakė Harshas V. Panta (Haršas V. Panta) iš Indijos „Observer Research Foundation“.
„Tai, kas dar pernai buvo laikoma pasiekimu – BRICS plėtra – šiandien atrodo kaip didelis suvaržymas grupei“, – teigė jis.
Tai bus pirmasis M. Pezeshkiano vizitas Indijoje einant Irano prezidento pareigas, ir jis neabejotinai įtrauks konfliktą Artimuosiuose Rytuose į darbotvarkę.
„Karas Irane bus rimtas (išsiplėtusios) grupės sanglaudos išbandymas“, – sakė Shilanas Shahas (Šilanas Šachas) iš „Capital Economics“, atkreipdamas dėmesį į tai, kad BRICS užsienio reikalų ministrams nepavyko susitarti dėl bendro pareiškimo, kai jie gegužę susitiko Naujajame Delyje.
Indija palaiko nuoširdžius santykius su Iranu ir Izraeliu, tačiau taip pat stengiasi išlaikyti subtilią pusiausvyrą santykiuose su Vašingtonu.
Indija sušvelnino Irano karo sukeltą energetikos krizę, iš dalies atsigręždama į Rusiją, kuri yra viena svarbiausių jos strateginių partnerių ir prieštaringiausiai vertinama degalų tiekėja pastaraisiais metais, tęsiantis Maskvos karui prieš Ukrainą.
V. Putinas pastarąjį kartą Indijoje lankėsi 2025 metų gruodį, tačiau šį mėnesį jis taip pat susitiko su N. Modi Kirgizijos sostinėje Biškeke.
Indijos užsienio reikalų ministras Subrahmanyamas Jaishankaras (Subrahmanjamas Džaišankaras) šį mėnesį lankėsi Kyjive, kur Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė esąs „dėkingas Indijai už jos įsipareigojimą užbaigti šį neteisingą karą“.
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