Į kalnus – su kūdikiu: lietuvių poros sprendimas sukėlė šoką

Į kalnus – su kūdikiu
Istorija dalijosi svetainė www.tatromaniak.pl, skirta Tatrų kalnų entuziastams.
Pranešama, kad kalnų gidas Szymonas Stochas sutiko turistus iš Lietuvos, jų rankose – devynių mėnesių kūdikis. Gidui pora pasakė, kad kopia į Rysų kalno viršūnę.
Rysai – Aukštųjų Tatrų kalnas, esantis ant Slovakijos ir Lenkijos valstybinės sienos. Dominuoja trys Rysuose esančios viršukalnės, kurių aukščiausia 2 499 m.
S. Stochas bandė lietuviams paaiškinti, kodėl tai bloga mintis. Vėliau tą patį darė kitas gidas, Slovakijos kalnų gelbėjimo tarnyba HZS bei kalnų namelio „Chata pod Rysami“ darbuotojai.
Anot www.tatromaniak.pl, jie ignoravo visus šiuos įspėjimus.
Vis dėlto pora su kūdikiu kažkaip pasiekė Rysų viršūnę, tačiau susidūrė su problema, kai reikėjo nuo kalno nusileisti. Gidas S. Stochas pasiūlė jiems kviesti gelbėtojus, tačiau vaiko tėvai atsisakė, nes esą neturėjo kelionių draudimo.
Galiausiai gidas nusprendė paimti vaiką ir nunešti jį į saugesnę vietą, atidžiai stebėdamas kiekvieną žingsnį.
Pažymima, kad viskas baigėsi laimingai.
Sureagavo ir tėvai
Į situaciją sureagavo ir minėta turistų pora. Jie piešė kiek kitokią istoriją.
„Esame minėti tėvai ir viešai aprašyta situacija yra visiškai iškreipta. Esame labai sukrėsti, kad kažkas bando gauti viešumo iškraipydamas istoriją ir netgi skleisdamas melagingą informaciją.
Mudu su žmona turime ilgametę kalnų žygių, alpinizmo ir „via ferrata“ maršrutų patirtį. Su savo vaiku esame įkopę į daugybę viršukalnių, įskaitant viršūnes Juodkalnijoje, ir tai buvo toli gražu ne pirmas mūsų kopimas į Tatrų kalnus. Pradėjome anksti ryte, pilnai pasiruošę, kaip ir šimtai kitų žygeivių tuo pačiu maršrutu, ir pakeliui net aplenkėme daugelį jų“, – teigė vyras.
Toliau jis pasakojo apie susidūrimą su gidu S. Stochu.
„Įpusėjus kopimui, sutikome kalnų gidą Szymoną Stochą, kuris mus informavo apie laukiančias sąlygas – nieko netikėto, nes panašiomis sąlygomis esame kopę daug kartų anksčiau. Toliau leidžiantis, keli žygeiviai patvirtino, kad takas geros būklės. Viršūnę pasiekėme lengvai, kaip ir daugelis kitų tą dieną, visi turėdami panašią į mūsų įrangą“, – rašė lietuvis.
Vyro teigimu, viršūnėje prie jų vėl priėjo S. Stochas ir maloniai paklausė, kaip jiems sekasi.
„Jis savo iniciatyva pasiūlė nešti mūsų vaiką kelis šimtus metrų žemyn stačiausia ir labiausiai snieguota tako dalimi – ta pačia atkarpa, kuria anksčiau lengvai kopėme. Mes niekada neprašėme pagalbos. Jis pasiūlė ir mes priėmėme pasiūlymą tik tai trumpai atkarpai, nes jo apkaustai buvo geriau pritaikyti tai snieguotai atkarpai. Po tų kelių šimtų metrų mes pasiėmėme savo vaiką ir patys saugiai įveikėme visą nusileidimą – kaip ir šimtai kitų žygeivių su tokiu pat įrangos lygiu“, – pasakojo jis.
Lietuvis pažymėjo, kad nešdamas vaiką, gidas sustojo daryti asmenukių apsnigto šlaito viduryje (viena iš jų vėliau pasirodė komentaruose po jo įrašu).
„Mūsų nuomone, tai buvo pats neatsargiausias ir netinkamiausias momentas visoje situacijoje – regis, padarytas savireklamai, o ne saugumui“, – tikino jis.
Tautietis taip pat pažymėjo, kad kelionių draudimą jie turėjo.
„Mes visada keliaujame apdrausti ir puikiai suprantame su kalnų žygiais susijusią riziką. Su gidu niekada nebuvo jokio pokalbio apie draudimą. Esame nuoširdžiai šokiruoti, kaip kai kurie žmonės gali iškraipyti faktus ir paversti šeimos žygį sensacinga istorija vien tam, kad pasikeltų savo įvaizdį“, – teigė vyras.
