 Į BRICS viršūnių susitikimą atvyko Xi Jinpingas

Į BRICS viršūnių susitikimą atvyko Xi Jinpingas

2026-09-12 10:34
BNS inf.

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas (Si Dzinpingas) šeštadienį atvyko į Naująjį Delį, kur dalyvaus BRICS viršūnių susitikime kartu su Indijos, Rusijos ir Irano lyderiais.

<span>Į BRICS viršūnių susitikimą atvyko Xi Jinpingas</span>
Į BRICS viršūnių susitikimą atvyko Xi Jinpingas / Asociatyvi magnific nuotr.

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Šį susitikimą temdo vykstantys karai, prekybos iššūkiai ir energetikos problemos, išbandančios susiskaldžiusią organizaciją.

Dvi dienas vyksiančiame 11 valstybių bloko susitikime pagrindinis dėmesys bus skiriamas konfliktams Artimuosiuose Rytuose bei Ukrainoje, taip pat pasauliniam prekybos nestabilumui ir energetiniam saugumui.

Šis Xi Jinpingo vizitas yra atidžiai stebimas, nes tai pirmasis jo apsilankymas kaimyninėje Indijoje nuo 2019 metų ir svarbiausias žingsnis atsargiame abiejų branduolinius ginklus turinčių varžovių santykių atšilime.

Xi Jinpingas buvo sutiktas iškilmingai: jį pasitiko garbės sargyba ir tradiciniais spalvingais drabužiais pasipuošę šokėjai.

Kinijos lyderis atvyko praėjus šešeriems metams po 2020 metais įvykusio mirtino karinio susirėmimo ginčijamoje Tibeto pasienio ruožo teritorijoje. Nuo to laiko ryšiai pamažu gerėjo atnaujinus skrydžius, vizų išdavimą ir aukšto lygio kontaktus.

Penktadienį Pekinas pareiškė esąs „pasirengęs dirbti su Indija (...) stiprinant komunikaciją, didinant bendradarbiavimą ir tinkamai sprendžiant nesutarimus“.

Pagrindinis teritorinis ginčas vis dar lieka neišspręstas, o abi pusės išlaiko dideles karines pajėgas palei maždaug 3,5 tūkst. kilometrų besitęsiančią aukštikalnių sieną su Tibetu.

Šiame straipsnyje:
Xi Jinpingas
BRICS
Indija
Rusija
Iranas

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