Griežta NATO žinutė Rusijai: sunaikinsime viską, kas nukreipta prieš mus

Bendros Lietuvos ir Lenkijos karių pratybos Suvalkų koridoriuje pavasarį. Įsiveržęs priešas neutralizuotas. NATO vyriausiasis pajėgų vadas Europoje Alexusas Grynkewichius Varšuvoje dar kartą pakartojo – bet koks užpuolikas bus sunaikintas.
„Jei kas nors bus pakankamai kvailas, kad mus užpultų, mes kovosime. Sustabdysime puolimą ir neleisime jiems pasiekti savo tikslų, kokie jie bebūtų. Trumpai tariant, užtikrinsime, kad bet koks puolimas prieš bet kurį sąjungininką pasirodytų visiškai beprasmis“, – sakė A. Grynkewichius.
Varšuvos saugumo forume pristatyta NATO „Pergalės teorija“ – Aljanso gynybos vizija, kaip atrodytų priešo puolimo sustabdymas.
„Jeigu priešininkas nuspręstų tęsti puolimą arba įtraukti savo rezervus, mes sunaikinsime viską, kas nukreipta prieš mus. Tai apima ne tik pačias puolančias pajėgas, bet ir viską, kas tas pajėgas remia, palaiko ar kontroliuoja“, – teigė A. Grynkewichius.
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Šiuos planus Varšuvoje girdėjo ir ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
„Tikiuosi, kad Grynkewichiaus pristatytas planas atlieps nūdienos aktualijas ir sustiprins viso Baltijos regiono saugumą“, – sakė M. Sinkevičius.
Būtent tai, kad prireikus Aljansas smogtų ir į priešo gilumą, pasak kalbos klausiusiųjų, yra viena pagrindinių žinučių.
„Labai aiškiai pasakyta, kad būtų sunaikintos tos priešo pajėgos, kad būtų veiksmai priešo teritorijoje, o priešo bandymas eskaluoti baigtųsi taip pat ir visko, kas tik palaiko jo karines pajėgas, sunaikinimu“, – sakė buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.
Ar tai, kad NATO smogtų ir giliai į priešo teritoriją, yra kažkas naujo?
„Šita koncepcija, tiesą sakant, nėra nauja, bet jos pabrėžimas yra svarbus, kad Rusija suprastų, jog NATO pajėgi tai padaryti. NATO ir dabar pajėgi tai padaryti, aišku, su Amerika valtyje“, – sakė Seimo narys Laurynas Kasčiūnas.
Tačiau čia pat A. Grynkewichius pareiškė, kad visiškai sunaikinti priešo neplanuojama.
„Mes nesiekiame priversti savo priešininką patirti strateginį pralaimėjimą, be to, mums to ir nereikia. Priešingai, mes siekiame tik sustabdyti bet kokį puolimą dar jo pradžioje, kad priešininkas neturėtų galimybės užimti ir išlaikyti mūsų teritorijos“, – sakė jis.
Buvęs Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, gynybos ekspertas Giedrimas Jeglinskas to nesureikšmina. Esą ne generolų darbas kalbėti apie valstybių sunaikinimą.
„Generolo Grynkewichiaus, kaip SACEUR, darbas nėra pasiekti kažkokį Rusijos strateginį pralaimėjimą. Jo užduotis yra užtikrinti, kad Aljansas būtų pasirengęs kinetinei kovai, apginti ir atgrasyti“, – sakė G. Jeglinskas.
Pasak politikų, tai dar viena branduolinį ginklą turinčio Aljanso žinutė branduoliniais ginklais grasinančiai Rusijai.
„Vis dėlto į tai yra amerikiečių atsakas, kad niekas čia nesiruošia Rusijos kaip tokios naikinti, bet jeigu jūs judėsite link mūsų, pasekmės bus masyvios. Tai pakartota net keletą kartų ir labai tiesmukai – kad būtų kvailystė mus pulti“, – sakė D. Šakalienė.
Strategijoje numatoma, kad NATO derins tradicinius ir naujos kartos karybos pajėgumus, dirbtinį intelektą, bepiločius orlaivius ir kitas nebrangias gynybos priemones.
„Ir žinutė Rusijai, ir žinutė patiems sau, kad karyba nestovi vietoje, o tas technologinis NATO pirmavimas, kuriuo buvome įsitikinę daug metų, nėra iškaltas akmenyje“, – sakė L. Kasčiūnas.
Vis dėlto griežti NATO vado žodžiai nuskambėjo tuo metu, kai Jungtinės Valstijos ruošiasi galimam savo pajėgų Europoje mažinimui. Ar tai įvyks ir kokiu mastu, turėtų paaiškėti gruodį.
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