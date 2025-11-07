Generolas: Rusija bet kurią akimirką gali surengti ribotą ataką prieš NATO

„Jei pažvelgtume į dabartinius Rusijos pajėgumus ir karinę galią, Rusija galėtų pradėti nedidelį puolimą prieš NATO teritoriją kad ir rytoj“, – interviu naujienų agentūrai sakė generolas leitenantas Alexanderis Sollfrankas.
„Nedidelį, greitą, ribotą regioniniu mastu. Nieko didelio Rusija nerengtų, nes yra pernelyg užimta Ukrainoje“, – pridūrė jis.
Vokietijos operatyvinei vadavietei vadovaujantis ir gynybos planavimą prižiūrintis A. Sollfrankas taip pat pakartojo NATO įspėjimus, kad toliau stiprindama savo ginkluotę, didelio masto puolimą prieš 32 narių aljansą Rusija galėtų surengti jau 2029 m.
Pasak A. Sollfranko, nepaisant nesėkmių Ukrainoje, Rusijos oro pajėgos išlaiko didelę kovinę galią, jos branduolinės ir raketinės pajėgos taip pat lieka nepakitusios.
„Sausumos pajėgos patiria nuostolių, bet Rusija teigia siekianti padidinti bendrą karių skaičių iki 1,5 mln. Be to, Rusija turi pakankamai pagrindinių kovos tankų, kad galėtų jau rytoj surengti ribotą puolimą“, – naujienų agentūrai „Reuters“ sakė A. Sollfrankas.
Nieko didelio Rusija nerengtų, nes yra pernelyg užimta Ukrainoje.
Pasak jo, tai, ar Maskva nuspręs pulti NATO, priklausys nuo trijų veiksnių: Rusijos karinės galios, karinių pasiekimų jai ir vadovų.
„Šie trys veiksniai man leidžia daryti išvadą, kad Rusijos puolimas nėra neįmanomas. Ar tai įvyks, ar ne, didžiąja dalimi priklauso nuo mūsų pačių elgesio“, – pridūrė jis, turėdamas galvoje NATO atgrasymo veiksmu.
A. Sollfranko teigimu, Maskvos hibridinio karo taktika, be kita ko ir bepiločių orlaivių įsibrovimai į NATO šalių oro erdvę, turėtų būti vertinama kaip sudaryta iš tarpusavyje susijusių strateginių elementų, į kuriuos įeina ir karas Ukrainoje.
„Rusai tai vadina nelinijine karyba. Pagal jų doktriną, tai yra karas prieš imantis įprastinių ginklų. Be to, jie grasina panaudoti branduolinius ginklus – tai karyba bauginimu“, – „Reuters“ sakė A. Sollfrankas.
Pasak jo, Rusijos tikslas – provokuoti NATO ir įvertinti jos reakciją, siekiant kurstyti nesaugumo jausmą, skleisti baimę, daryti žalą, šnipinėti ir išmėginti aljanso atsparumą.
Naujausi komentarai