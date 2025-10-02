G7 imsis priemonių prieš šalis, kurios didina rusiškos naftos pirkimus

„Taikysimės į tuos, kurie nuo invazijos į Ukrainą pradžios tolau didina rusiškos naftos pirkimus, ir tuos, kurie padeda apeiti sankcijas“, – po virtualaus posėdžio trečiadienį pareiškė septynių lyderiaujančių pramoninių valstybių finansų ministrai.
Likęs importas iš Rusijos turi būti laipsniškai sumažintas iki nulio, pabrėžiama pareiškime.
G7 šalių finansų ministrai, be to, sutarė dėl prekybos priemonių, įskaitant muitus ir importo bei eksporto draudimus, svarbos. Tai esą padėtų sumažinti Rusijos pajamas.
JAV vyriausybė prieš tai paragino savo sąjungininkes įvesti muitus rusiškos naftos pirkėjoms, pavyzdžiui, Indijai ir Kinijai. G7 pareiškime trečiadienį Indija ar Kinija konkrečiai paminėtos nebuvo.