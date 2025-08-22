Ataka prieš „Družba“ naftotiekį vėl sustabdė naftos tekėjimą į Vengriją

Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjartas feisbuke rašė, kad naftos tekėjimas į Vengriją nutrauktas. Jis kalbėjo apie dar vieną ataką prieš jo šalies energetinį saugumą. Jau pirmadienį smūgis kitai „Družba“ naftotiekio siurblinei buvo sustabdęs naftos tiekimą; antradienį jį pavyko atnaujinti.
„48 valandos remontui“, – rašė R. Bovdis šį kartą ir vengriškai pridūrė: „Rusai, dinkit!"
Kaimynių Vengrijos ir Rusijos santykiai yra įtempti. Anot Kyjivo, premjero Viktoro Orbano vyriausybė palaiko pernelyg glaudžius ryšius su Maskva ir blokuoja Ukrainos priėmimą į ES.