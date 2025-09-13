 Trumpas reikalauja, kad NATO dar prieš JAV sankcijas nutrauktų rusiškos naftos pirkimą

2025-09-13 14:59
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) šeštadienį sakė, jog yra pasirengęs įvesti sankcijas Rusijai, bet su sąlyga, kad visos NATO sąjungininkės sutiks visiškai sustabdyti rusiškos naftos pirkimą ir įves savo sankcijas.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.

„Esu pasirengęs daryti dideles Sankcijas Rusijai, kai visos NATO Valstybės susitars ir pradės daryti tą patį, ir kai visos NATO Valstybės LIAUSIS PIRKUSIOS NAFTĄ IŠ RUSIJOS“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.

