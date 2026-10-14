FTB paneigė pranešimus apie direktoriaus kelionę į Rusiją ir sakė, kad jis yra Virdžinijoje

JAV naujienų kanalas „MS Now“, remdamasis dviem su šiuo klausimu susipažinusiais šaltiniais, pranešė, kad K. Patelis atvyko į Rusiją iš anksto suplanuoto susitikimo, likus vos kelioms savaitėms iki svarbių JAV kadencijos vidurio rinkimų.
Tačiau FTB socialiniame tinkle „X“ pareiškė, kad šis pranešimas neteisingas: „Štai kur iš tikrųjų yra Kashas Patelis... „Liberty“ universitete, kur dalyvauja teisėsaugos pareigūnams pagerbti skirtame renginyje.“
Trečiadienį „YouTube“ paskelbtame su ABC televizijos tinklu bendradarbiaujančios vietinės televizijos stoties vaizdo įraše matyti, kaip K. Patelis dalyvauja diskusijoje „Liberty“ universiteto Teisės fakultete Linčberge, Virdžinijos valstijoje.
Šie prieštaringi pranešimai pasirodė praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nori susitarti dėl karo Ukrainoje užbaigimo, ir apkaltino Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį priešinantis kompromisui.
D. Trumpas ne kartą griežtai užsipuolė V. Zelenskį, vieną svarbiausių provakarietiškų lyderių Europoje, ir net pareiškė, kad šis turėtų būti pakeistas prezidento poste.
D. Trumpas taip pat dažnai vengė kritikuoti V. Putiną, dėl to jo pozicija neretai skyrėsi net nuo jo paties Respublikonų partijos narių, nors Rusijos prezidentas intensyvina atakas prieš Ukrainą.
Praėjusią savaitę D. Trumpas supykdė Ukrainos sąjungininkus Europoje, kai pasirodė žinia apie susitarimą pirkti dyzeliną iš griežtų sankcijų sulaukusios Rusijos, siekiant sumažinti degalų kainas JAV – tai vienas svarbiausių klausimų artėjant lapkričio 3 d. kadencijos vidurio rinkimams.
Antradienį dvylika respublikonų ir demokratų senatorių paragino D. Trumpą atsisakyti šio susitarimo, pavadindami jį Ukrainos išdavyste, kuri padėtų finansuoti Maskvos karą.
Spėlionės apie galimą K. Patelio kelionę į Maskvą sklando nuo liepos, kai leidinys „Politico“, remdamasis su šiuo klausimu susipažinusiais šaltiniais, pranešė, kad FTB direktorius planuoja vykti į Rusiją, greičiausiai spalio viduryje.
Praėjusią savaitę „The Atlantic“ pranešė, kad FTB viduje tyliai siekiama atšaukti šią kelionę, taip pat jai priešinasi du aukšto rango Atstovų Rūmų demokratai.
Rugpjūtį Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktorius Johnas Ratcliffe'as surengė itin neįprastą vizitą Maskvoje, kaip manoma, siekdamas perspėti Rusiją dėl galimos atakos prieš NATO, pranešė JAV žiniasklaida.
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