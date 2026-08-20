 Europos Komisija: Ukraina pati turi nuspręsti, kada surengti rinkimus

Europos Komisija: Ukraina pati turi nuspręsti, kada surengti rinkimus

2026-08-20 20:20
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

 Ukraina turi pati nuspręsti, kada surengti rinkimus, o Europos Sąjunga yra pasirengusi remti šalį rinkimų proceso metu.

<span>Europos Komisija: Ukraina pati turi nuspręsti, kada surengti rinkimus</span>
Europos Komisija: Ukraina pati turi nuspręsti, kada surengti rinkimus / magnific.com nuotr.

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Pasak „Ukrinform“, tokį pareiškimą spaudos konferencijos metu padarė Europos Komisijos atstovė spaudai Anitta Hipper.

Ji teigė, Ukraina turi pati nuspręsti, kada rinkimai turėtų įvykti, visiškai laikydamasi savo teisinės sistemos reikalavimų. Ji pridūrė, kad ES yra pasirengusi remti Ukrainą rinkimų proceso metu, ypač užtikrinant atitinkamų demokratinių standartų ir reikalavimų laikymąsi.

Pasak A. Hipper, ES nevertina rinkimų surengimo sąlygų atskirose šalyse.

Atstovė spaudai pridūrė, kad egzistuoja konstitucinis pagrindas ir sprendimą dėl rinkimų turi priimti pati Ukraina.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, buvęs Ukrainos gynybos ministras Mychaila Fedorovas neseniai įrašė kreipimąsi į ukrainiečius, kuriame pabrėžė būtinybę rasti teisėtą ir saugų mechanizmą rinkimams surengti karo metu.

 
Šiame straipsnyje:
Ukraina
Europos Sąjunga
Europos komisija
rinkimai

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nenori es tu rinkimu nes kam gadinti jau sustyguota korupcijos veikimo planą
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