Europoje atskleistas Baltarusijos šnipų tinklas

Čekijos kontržvalgybos agentūra, taip pat žinoma kaip BIS, išplatintame pareiškime nurodė, kad Europos agentų grupė keliose Senojo žemyno šalyse aptiko Baltarusijos KGB saugumo agentūros šnipų.
BIS pridūrė, kad tarp šių agentų buvo ir buvęs Moldovos žvalgybos tarnybos SIS vadovo pavaduotojas, kuris, kaip įtariama, perdavė slaptą informaciją KGB.
Čekija taip pat išsiuntė iš šalies Baltarusijos agentą, kuris, jos teigimu, veikė prisidengęs diplomato vardu. Pasak Čekijos užsienio reikalų ministerijos, jam buvo duotos 72 valandos išvykti iš šalies.
Čekijos kontržvalgybos agentūra teigė, kad, jos vertimu, Baltarusijai pavyko sukurti šį tinklą Europoje, nes jos diplomatams buvo leista keliauti po Senąjį žemyną be jokių apribojimų.
„Siekdami sėkmingai kovoti su šia priešiška veikla Europoje, turime apriboti akredituotų Rusijos ir Baltarusijos diplomatų judėjimą Šengeno erdvėje“, – išplatintame pareiškime nurodė BIS vadovas Michalas Koudelka.
Čekų agentūra išsamesnės informacijos kol kas nepateikė.
Pirmadienį Rumunijos kovos su organizuotu nusikalstamumu agentūra DIICOT pareiškė, kad išduotas 47 metų įtariamojo, kaltinamo valstybės išdavyste, arešto orderis.
DIICOT nurodė, kad šis vyras anksčiau ėjo vadovaujančias pareigas SIS, ir pažymėjo, kad jis įtariamas Baltarusijos žvalgybos pareigūnams atskleidęs valstybės paslaptis, kurios galėjo sukelti „grėsmę nacionaliniam saugumui“.
DIICOT pridūrė, kad įtariamasis, kurio pavardė neįvardijama, 2024–2025 metais Budapešte du kartus susitiko su Baltarusijos šnipais. Pasak agentūros, yra pagrįstų įtarimų, kad per šiuos susitikimus buvo perduoti nurodymai ir sumokėta už suteiktas paslaugas.
Šį tebevykstantį tarptautinį tyrimą prižiūri Europos Sąjungos (ES) teisėsaugos agentūra Eurojustas.
