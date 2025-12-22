 Estija perka Pietų Korėjos raketų paleidimo sistemas

Estija perka Pietų Korėjos raketų paleidimo sistemas

2025-12-22 11:11
Viljama Sudikienė (ELTA)

Estija sekmadienį pranešė pasirašiusi sutartį dėl mažiausiai šešių Pietų Korėjos gamybos raketų paleidimo įrenginių pirkimo. 

Estija perka Pietų Korėjos raketų paleidimo sistemas
Estija perka Pietų Korėjos raketų paleidimo sistemas / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Pasak Estijos gynybos investicijų centro (ECDI), sandorio su Pietų Korėjos ginklų gamintoja „Hanwha“ vertė siekia apie 290 mln. eurų.

Sutartis apima šešis raketų paleidimo įrenginius „Chunmoo“, trijų tipų raketų sistemas (CGR-080, CTM-MR, CTM-290) ir operacinę bei mokymo paramą, pranešė ECDI. Pristatymai turėtų prasidėti 2027 m. antroje pusėje.

„Estija pradėjo plėtoti savo ilgojo nuotolio pajėgumus šių metų balandį, įsigijusi JAV sistemas HIMARS“, – sakoma Estijos gynybos ministro Hanno Pevkuro pranešime.

„Raketų paleidimo įrenginiai yra neįkainojamai svarbūs karinių pajėgumų požiūriu, todėl labai džiaugiuosi, kad, be JAV HIMARS, dabar įsigysime ir Pietų Korėjos sistemas „Chunmoo“, taip reikšmingai sustiprindami tiek Estijos, tiek NATO bendrą atgrasymo ir gynybos pajėgumą“, – sakė H. Pevkuras.

Sieną su Rusija turinti Baltijos valstybė Maskvai įsiveržus į Ukrainą padidino karines išlaidas, šią invaziją laiko tiesiogine grėsme nacionaliniam saugumui.

Šiame straipsnyje:
Estija
Pietų Korėja
chunmoo sistemos
ginkluotės pirkimai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų