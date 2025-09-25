Eskalatorgeitas: Trumpas reikalauja ištirti „trigubą sabotažą“ Jungtinėse Tautose

JT pareiškė, kad įvykiai, kurie nutiko D. Trumpui antradienį lankantis Niujorke įsikūrusioje jų buveinėje, buvo atsitiktiniai, ir iš dalies dėl jų apkaltino Baltųjų rūmų darbuotojus.
Tačiau D. Trumpas socialiniame tinkle paskelbė ilgą ir piktą įrašą, kuriame virtinę antradienį įvykusių nesėkmių pavadino „labai grėsminga“, paragino suimti už jas atsakingus asmenis ir pareiškė, kad savo tyrimą atlieka ir slaptosios tarnybos.
„Tai nebuvo atsitiktinumas, tai buvo trigubas sabotažas JT. Jie turėtų gėdytis“, – savo platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
„Šio laiško kopiją siunčiu generaliniam sekretoriui ir reikalauju nedelsiant atlikti tyrimą. Nenuostabu, kad Jungtinės Tautos nesugebėjo atlikti darbo, kuriam buvo įkurtos.“
Filmuotoje medžiagoje matyti, kaip 79-erių metų prezidentas ir pirmoji ponia Melania Trump antradienį JT būstinėje užlipa ant eskalatoriaus, o šis truktelėjęs staiga sustojo ir privertė juos aukštyn lipti savo kojomis.
Po to, pradėdamas kalbą jis pastebėjo, kad neveikia jo telesufleris.
Didžiąją likusios kalbos dalį jis praleido peikdamas pasaulinę organizaciją, kaltindamas ją, kad finansuoja nelegalią migraciją, kuri Vakarų šalis paverčia „pragaru“, ir nepalaiko jo taikos pastangų Gazoje ir Ukrainoje.
Tačiau, nors antradienį D. Trumpas kalbėdamas apie incidentą su eskalatoriumi daugiausia juokavo, kitą dieną jo nuotaika apniuko.
„Vakar Jungtinėse Tautose įvyko TIKRA GĖDA. Ne vienas, ne du, o trys labai grėsmingi įvykiai!“ – rašė jis.
D. Trumpas pareiškė, kad sustojęs eskalatorius galėjo tapti „tikra katastrofa“.
„Nuostabu, kad mudu su Melanija nenukritome veidu ant aštrių šių plieninių laiptų briaunų“, – rašė jis.
Po to D. Trumpas skundėsi, kad pirmąsias 15 jo kalbos minučių telesufleris buvo „tamsus ir šaltas kaip akmuo“, o JT auditorijoje „visiškai neveikė garsas“.
JAV prezidentas pareikalavo išsaugoti apsaugos įrašus, kuriuose užfiksuotas eskalatorius, ir pridūrė: „Šį įvykį tiria Slaptoji tarnyba“.
Jungtinės Tautos į D. Trumpo pareiškimą kol kas nesureagavo.
Tačiau antradienį organizacija tvirtino, kad visa tai galima paaiškinti paprastai.
JAV delegacijos vaizdo operatorius „galėjo netyčia priversti suveikti eskalatoriaus saugos funkciją“, todėl jis sustojo, pareiškė JT generalinio sekretoriaus Antonio Guterreso atstovas spaudai Stephane‘as Dujarričas.
„Dėl telesuflerio jokių komentarų neturime, nes JAV prezidento telesuflerį valdo Baltieji rūmai.“
