 ES skiria 115 mln. eurų, kad padėtų Ispanijai spręsti migracijos krizę Seutoje

ES skiria 115 mln. eurų, kad padėtų Ispanijai spręsti migracijos krizę Seutoje

2026-09-09 23:36
Lina Linkevičiūtė (DPA)

Europos Sąjunga (ES) skiria Ispanijai apie 115 mln. eurų migracijos krizei jos Šiaurės Afrikos eksklave Seutoje spręsti.

<span>ES skiria 115 mln. eurų, kad padėtų Ispanijai spręsti migracijos krizę Seutoje</span>
ES skiria 115 mln. eurų, kad padėtų Ispanijai spręsti migracijos krizę Seutoje / EPA-ELTOS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Šios lėšos skirtos sienų apsaugai ir stebėjimui stiprinti. Jos taip pat bus panaudotos tinkamam nelydimų nepilnamečių apgyvendinimui ir asmenų, neturinčių teisės gyventi, grąžinimui palengvinti, trečiadienį Briuselyje pranešė Europos Komisija.

Ispanija dėl skubios pagalbos kreipėsi rugpjūčio 24 d.

Vyriausybės duomenimis, liepos 30 ir 31 d. iš Maroko į Seutą pateko apie 72 tūkst. migrantų, kurie atplaukė arba perlipo pasienio tvoras. Dauguma jų per kelias valandas grįžo. Tačiau net ir po daugiau nei mėnesio toje teritorijoje vis dar yra keli tūkstančiai migrantų. Pasak atsakingo regiono prezidento, tikslus skaičius lieka neaiškus.

 
Šiame straipsnyje:
ES
Ispanija
Seuta
migracijos krizė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų