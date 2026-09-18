 ES nepavyko susitarti dėl sankcijų Putinui ir Lavrovui pratęsimo

ES nepavyko susitarti dėl sankcijų Putinui ir Lavrovui pratęsimo

2026-09-18 16:00
BNS inf.

Europos Sąjungos (ES) Nuolatinių atstovų komitetui (COREPER) ir vėl nepavyko susitarti dėl bloko sankcijų Rusijai pratęsimo, todėl kitas posėdis numatytas pirmadienį, rugsėjo 21 dieną.

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<span>ES nepavyko susitarti dėl sankcijų Putinui ir Lavrovui pratęsimo</span>
ES nepavyko susitarti dėl sankcijų Putinui ir Lavrovui pratęsimo / Pixabay nuotr.

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Apie tai pranešė leidinio „European Pravda“ korespondentas Briuselyje, remdamasis keliais Europos diplomatais.

„Ambasadoriai šį rytą susitiko COREPER posėdyje ir nepasiekė susitarimo dėl sankcijų pratęsimo. Sutarta, kad diskusijos bus tęsiamos pirmadienį“, – teigė vienas „European Pravda“ šaltinių.

Sankcijos nustos galioti antradienio, rugsėjo 22-osios, vidurnaktį.

ES sankcijų režimas Rusijai dėl Ukrainos teritorinio vientisumo ir suvereniteto pažeidimų taikomas beveik 3 tūkst. fizinių ir juridinių asmenų, kurie laikomi atsakingais už Rusijos karą prieš Ukrainą, įskaitant Kremliaus vadovą Vladimirą Putiną ir Rusijos užsienio reikalų ministrą Sergejų Lavrovą.

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ES sankcijos Rusijai

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