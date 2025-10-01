ES lyderiai ragina panaudoti įšaldytą Rusijos turtą paskoloms Ukrainai

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas siūlo panaudoti įšaldytas Rusijos centrinio banko lėšas suteikiant Ukrainai papildomų paskolų iki 140 mlrd. eurų.
„Mes nekonfiskuosime turto“, – pabrėžė U. von der Leyen, atvykusi į ES viršūnių susitikimą Kopenhagoje, ši iniciatyva per jį bus aptariama.
„Ukraina turės grąžinti šią paskolą, jei Rusija mokės reparacijas“, – sakė ji.
Pasak Europos Komisijos, dėl Rusijos invazijos į Ukrainą ES buvo įšaldyta apie 200 mlrd. eurų vertės Rusijos centrinio banko turto. Diduma jo laikoma Briuselyje įsikūrusiame vertybinių popierių depozitoriume „Euroclear“.
„Mes vis labiau sutariame, kad ne tik Europos mokesčių mokėtojai turėtų mokėti už paramą Ukrainai, atsakinga turi būti ir Rusija“, – sakė U. von der Leyen.
„Pagrindinis tarptautinės teisės principas yra tas, kad privalu padengti savo padarytą žalą“, – sakė ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas.
Kai kurios ES narės yra susirūpinusios dėl teisinių padarinių, kitos nuogąstauja dėl padarinių Europos finansų rinkai.
U. von der Leyen taip pat paskelbė apie 4 mlrd. eurų papildomą finansinę paramą Ukrainai paskolomis, 2 mlrd. eurų iš šios sumos bus investuota į dronus.
Paskoloms grąžinti planuojama panaudoti lėšas iš ES įšaldyto Rusijos valstybės turto. Maskva į tai reagavo piktai ir apkaltino ES vagyste.
„Kalba eina apie planus neteisėtai konfiskuoti Rusijos turtą, paprastai tariant, vagystę“, – Rusijos naujienų agentūroms sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas ir pridūrė, jog tai sugriaus pasitikėjimą Europa, nes tai reikš, kad panaikinamas nuosavybės neliečiamumo principas.
