2025-12-05 16:46
BNS inf.

Europos Sąjunga (ES) atsitraukia nuo siūlymo įvesti kasmetinę privalomąją senesnių nei 10 metų automobilių techninę apžiūrą – jų dažnumą galės nustatyti kiekviena šalis.

Ministerija: ES atsitraukia nuo reikalavimo kasmet tikrinti senesnių automobilių techninę būklę / I. Gelūno / BNS nuotr.

Tokį sprendimą priėmė ES transporto, telekomunikacijų ir energetikos ministrų taryba, penktadienį pranešė Susisiekimo ministerija.

Ministras Juras Taminskas sako, kad ES ministrai priėmė Lietuvai palankų sprendimą, nes toks reikalavimas sukeltų papildomų rūpesčių vairuotojams.

„Ne kiekvienam paprasta kasmet rasti papildomų lėšų, ypač jei vairuoji senesnį automobilį, taip pat ir papildomo laiko techninei apžiūrai, kai ji realiai nesprendžia pagrindinių saugumo problemų“, – pranešime sakė J. Taminskas.

Ministerijos duomenimis, senesni nei 10 metų automobiliai sudaro apie 80 proc. visų Lietuvos automobilių, o pokyčiai paliestų apie 1,5 mln. gyventojų.

Pasak ministro, nors šalyje tokių automobilių yra daug, jie yra tvarkingi, be to, eismo įvykius lemia ne prasta jų būklė, o vairuotojų elgesys arba oro sąlygos.

Ministrų taryba taip pat atsisakė reikalavimo tikrinti lengvųjų krovininių automobilių emisiją po metų nuo pirmos registracijos.

Toliau šiuos klausimus svarstys Europos Parlamentas.

Šiemet balandį Europos Komisija pristatė vadinamąjį Techninių apžiūrų paketą, kuriuo pasiūlė griežtinti technines automobilių apžiūras, taip siekiant iki 2030 metų žuvusių ar sunkiai sužeistų asmenų keliuose skaičių sumažinti perpus, o iki 2050 metų – beveik iki nulio.

