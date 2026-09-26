ES įves 2 eurų tvarkymo mokestį internetu užsakomoms importuojamoms prekėms

Mokestis bus taikomas iš ES nepriklausančių šalių, pavyzdžiui, Kinijos, importuojamoms prekėms.
Mokestį turės mokėti ne Europos vartotojai, o internetinės prekybos platformos. Jį surinks nacionalinės institucijos.
Naujosios taisyklės turėtų paliesti tokius internetinės prekybos milžinus kaip „Shein“, „Temu“ ir „AliExpress“.
Siekiama suvaldyti pigaus importo srautą
ES tikisi, kad mokestis padės suvaldyti didžiulį į bloką patenkančių mažos vertės siuntų srautą.
ES valstybių narių duomenimis, 2025 m. Europos šalių muitinės apdorojo apie 6 mlrd. siuntų iš internetinių prekybininkų, o 90 proc. jų atkeliavo į ES iš Kinijos.
Mokesčiu siekiama padengti didėjančias išlaidas, susijusias su augančiu nedidelių e. prekybos siuntų skaičiumi, įskaitant importuojamų prekių patikrą.
Tvarkymo mokestis yra dalis platesnės ES muitų taisyklių reformos; ja siekiama efektyviau surinkti muitus ir sugriežtinti ES standartų neatitinkančių arba pavojingomis ar nesaugiomis laikomų prekių kontrolę.
Reforma taip pat numato įsteigti naują ES muitinės instituciją, kuri kitais metais turėtų pradėti veikti Lilyje, Prancūzijoje.
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