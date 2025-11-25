Emmanuelis Macronas sako nematąs Rusijos noro siekti paliaubų su Ukraina

„Šiandien akivaizdžiai nėra Rusijos noro susitarti dėl paliaubų“, – sakė jis ir pridūrė, kad Maskva taip pat neparodė jokio „noro aptarti“ iš dalies pakeisto JAV plano užbaigti karą Ukrainoje po praėjusį savaitgalį Ženevoje vykusių Jungtinių Valstijų, Ukrainos ir Europos atstovų diskusijų.
Po vaizdo konferencijos su Ukrainos sąjungininkais iš Europos, kurioje taip pat dalyvavo JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas), E. Macronas taip pat paragino sukurti „stiprią Ukrainos armiją“ be apribojimų, kad Rusija būtų atgrasyta nuo dar vieno potencialaus išpuolio.